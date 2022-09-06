المانيا تعتذر لاسرائيل على تقصيرها في عملية ميونخ الفدائية وتدفع تعويضات

بعد خمسة عقود من عملية ميونخ التي نفذتها مجموعة فدائيين فلسطينية للمطالبة باطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، قدمت الماتيا اعتذارها لاسرائيل بعد اتهام الاخيرة لها بالتقصير في حماية رياضييها واستمرار الالعاب على الرغم من مصرع غالبية عناصر الفريق الاسرائيلي بعد محاولة الموساد خديعة الفدائيين والمماطلة في تنفيذ طلباتهم.

واعتذر الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير لاسر من اعتبرهم ضحايا اسرائيل خلال أولمبياد ميونيخ عام 1972 التي أسفرت عن مقتل أحد عشر رياضيا إسرائيليا.

وقال في خطاب له بالمناسبة، ان هناك أخطاء وقعت آنذاك، من بينها أن السلطات لم تكن مستعدة بما يكفي أمنيا، وقرار اللجنة الأولمبية الدولية بعدم إلغاء الألعاب بعد الهجوم.

وقال الرئيس فرانك فالتر شتاينماير "بصفتي رئيس هذا البلد ونيابة عن جمهورية ألمانيا الاتحادية، أطلب الصفح عن عدم توفير حماية للرياضيين الإسرائيليين خلال أولمبياد ميونيخ ولعدم تقديم تفسيرات بعد ذلك لماذا أمكن لما حدث أن يحدث".

واثنت حكومة الاحتلال على لسان الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ ما وصفه بأنه "خطاب شجاع وتاريخي... مرحلة مهمة في الأخلاقيات والعدالة".

وتابع شتاينماير "الفشل الأول يتعلق بالتحضير للألعاب والمفهوم الأمني. والثاني يتعلق بأحداث 5 و6 أيلول/سبتمبر 1972. ويبدأ الفشل الثالث في اليوم التالي للهجوم: الصمت والقهر والنسيان!".

وكاد الاحتفال أن يفشل بعد تهديد بالمقاطعة من عائلات الضحايا التي كافحت لعقود من أجل الحصول من ألمانيا على تعويض مالي تقبل به. لكن التوصل إلى اتفاق الأربعاء أنقذ الموقف.

كما اعتذر رئيس بلدية ميونيخ ديتر ريتر، عن "الأخطاء الكبيرة" التي ارتكبت في ذلك الوقت. وقال "أنا آسف لذلك وأعتذر "لا يمكن تصور ما مررنا به طيلة 50 عاما"

وقتل المهاجمون اثنين من الرياضيين الإسرائيليين واحتجزوا تسعة آخرين كرهائن وطالبوا بالإفراج عن أكثر من 200 أسير فلسطيني كانو يتعرضون لاعتى انواع التعذيب في السجون الاسرائيلية ، وبعد ساعات طويلة من المفاوضات، تدخلت أجهزة الأمن الألمانية في قاعدة فورستن فيلدبروك العسكرية على بعد حوالى ثلاثين كيلومترا غرب ميونيخ، مما دفع الفدائيين للاجهاز على الرياضيين الاسرائيليين

واستشهد في العملية 5 مقاتلين وأسر الثلاثة الآخرون.

وتباكت أنكي سبيتزر التي كان زوجها أندريه أحد المدربين اللذين قتلا في ميونيخ "لا يمكن تصور ما مررنا به طيلة 50 عاما". وقالت الجرح في قلبي لن يندمل أبدا".

ووافقت حكومة أولاف شولتس على صرف مبلغ 28 مليون يورو بعد أن كانت برلين تقترح 10 ملايين يورو تتضمن نحو 4,5 ملايين يورو صُرفت في 1972 و2002. وقالت الحكومة الألمانية الأربعاء إنه بهذا الاتفاق الذي أبرم بعد سنوات طويلة من المفاوضات السرية، وفت ألمانيا "بالتزامها التاريخي تجاه الضحايا وعائلاتهم".

واستغلت اسرائيل المناسبة لتخرج بصورة الضحية واعلنت عن الافراج عن وثائق سرية ذكرت فيها ان قائمة الأخطاء طويلة، تم تجاهل التنبيهات الواردة من أجهزة المخابرات حول خطر التعرض لهجوم خلال هذه الألعاب ، كما أن تدخل الشرطة لم يتم الإعداد له جيدا. وقال رئيس الموساد آنذاك زوي زامير بعد رفع السرية عن الملف في عام 2012، "لم يبذلوا أدنى جهد لإنقاذ الأرواح".

وبينما كان الجدل حول فشل الشرطة محتدما، قررت اللجنة الأولمبية الدولية عدم إلغاء الألعاب.