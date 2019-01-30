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المانيا تعتقل 3 عراقيين للاشتباه في تخطيطهم لهجوم

المانيا تعتقل 3 عراقيين للاشتباه في تخطيطهم لهجوم
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