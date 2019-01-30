المانيا تعتقل 3 عراقيين للاشتباه في تخطيطهم لهجوم

ارشيف

قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر يوم الأربعاء إن العراقيين الثلاثة الذين ألقت الشرطة القبض عليهم كانوا يحاولون إعداد قنبلة وأجروا تجارب على متفجرات.

وقال زيهوفر إنه لم يتضح بعد ما إذا كان المشتبه بهم لهم صلات بأي منظمة إرهابية لكنه قال إن حقيقة أنهم كانوا يحاولون إعداد قنبلة تكفي لاعتبارهم يشكلون ”خطرا إرهابيا“.

قال مكتب المدعي الاتحادي الألماني يوم الأربعاء إن الشرطة ألقت القبض على ثلاثة عراقيين للاشتباه في تخطيطهم لهجوم ذي دوافع إسلامية متشددة.

وأضاف المكتب في بيان أن اثنين من المشتبه بهم قررا في أواخر 2018 التخطيط لشن هجوم في ألمانيا. وعرف البيان الثلاثة بأنهم (شاهين ف.) و(حيرش ف.) و(رؤوف ف.) دون نشر كامل الأسماء.

وقال البيان ”وفقا للنتائج حتى الآن، فإن المشتبه بهم لم يكونوا قد اختاروا بعد هدفا محددا لهجومهم“.

وألقي القبض على الثلاثة في ولاية شليسفيش-هولشتاين بشمال البلاد.

وذكر مكتب المدعي الاتحادي أن شاهين حمل تعليمات من الإنترنت حول كيفية صنع قنبلة وطلب جهاز تفجير من أحد معارفه في بريطانيا. ومنعت السلطات البريطانية وصول هذا الجهاز إلى ألمانيا.

وأضاف أن شاهين وحيرش حاولا صنع عبوة ناسفة باستخدام البارود من الألعاب النارية الخاصة باحتفالات رأس السنة واتصلا برؤوف بخصوص شراء سلاح ناري.

وقال البيان ”بالإضافة إلى ذلك، فكر المشتبه بهم في استخدام سيارة في هجومهم. ولذلك، بدأ شاهين ف. في تلقي دروس في القيادة في أوائل 2019 على أقصى تقدير“.