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المانيا توقف صادرات الاسلحة للسعودية بعد مقتل خاشقجي

المانيا توقف صادرات الاسلحة للسعودية بعد مقتل خاشقجي
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