المانيا: دعوات للاستحمام مع الجيران لتوفير المياه والغاز

اطلقت الحكومة الالمانية نصائح غريبة لشعبها في اطار محاولة توفير المياة والغاز بعد توتر العلاقات مع روسيا وموجه الجفاف التي تضرب اوربا والتي وصلت الى جفاف بعض الانهاء

استحمو مع الجيران

من بين النصائح التي اطلقتها الحكومة الالمانية، وبهدف توفير مادة الغاز والمياة ايضا، هو قيام الجيران بعملية استحمام جماعية وجاء ذلك تحت شعار " تحمم مع الجيران "

امسح جسمك بمنشفة مبللة فقط

النصيحة الثانية التي اطلقها رئيس وزراء ولاية بادن فورتمبيرغ الفيدرالية الألمانية، وينفريد كريتشمان، في إطار توفير الكهرباء والغاز، قيام المواطن في المانيا بالاستغناء عن الاستحمام، واللجوء الى مسح جسمه بمنشفة مبللة معتبرا ذلك اختراع مفيد كخطوة للاستغناء عن الحمام في المستقبل

كما تضمنت نصائح المسؤول الالماني عدم تدفئة المنزل بشكل كامل والاكتفاء بتدفئة غرفة واحدة فقط

واشار المسؤول الالماني الى انه جرب تلك النصائح بنفسه خاصة فيما يتعلق بقضية الطاقة معتمدا على الواح شمسية في منزلة