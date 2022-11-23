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المانيا طردت اعلاميين عبرو عن اراءهم وترفض الالتزام بقوانين الفيفا

منشور 23 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 02:16
الفريق الالماني قبيل مباراته مع اليابان
الفريق الالماني قبيل مباراته مع اليابان

استاء نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من تصرف المنتخب الالماني في مباراته الافتتاحية في مونديال قطر 2022 عندما وضع اعضاء الفريق ايديهم على افواههم خلال التقاطهم الصورة التذكارية للمباراة تعبيرا على عدم اعطاءهم حق التعبير عن الرأي

 

 

النشطاء اكدو ان المانيا ووسائل اعلامها طردت صحفيين فلسطينيين وعرب من اعمالهم بعد ان عبر هؤلاء عن اراءهم من الاحتلال الاسرائيلي فاتهمو بمعاداة السامية وانتقاد اسرائيل على الرغم من ان هؤلاء اظهروا مواقف شخصية على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي وليس على صفحات وكالاتهم التي عملو فيها وطردتهم 

 

 

 واقدمت الإذاعة الدولية الألمانية العامة "DW" على فصل الاعلامية الاردنية فرح مرقة ، بحجة وجود مقالات ومواضيع تنتصر للحق والفلسطيني حيث صنفتها الاذاعة بانها اراء معادية للسامية قبل ان ترغم محكمة الاذاعة الالمانية على اعادة الاعلامية مرقة الى عملها 

وفي يوليو، أعلنت الصحافية الفلسطينية، مرام سالم، أن محكمة العمل في مدينة بون الألمانية "لم تجد معاداة للسامية" في منشوراتها على موقع فيسبوك، ورأت أن قرار فصلها من شبكة دويتشه فيله "غير قانوني".

 

 

 

 


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