المانيا طردت اعلاميين عبرو عن اراءهم وترفض الالتزام بقوانين الفيفا

استاء نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من تصرف المنتخب الالماني في مباراته الافتتاحية في مونديال قطر 2022 عندما وضع اعضاء الفريق ايديهم على افواههم خلال التقاطهم الصورة التذكارية للمباراة تعبيرا على عدم اعطاءهم حق التعبير عن الرأي

المنتخب الالماني يبدأ مباراته مع اليابان بوضع لاعبيه يدهم على فمهم احتجاجا على رفض الفيفا ارتداء قائد الفريق اشارة تعزز التنوع والتعددية تحت طائل منحه الانذار. الاتحاد الالماني قال في بيان انه سيتخذ اجراء قانونيا ضد الفيفا بعد قرار عدد كبير من المعلنين الانسحاب عن دعم المنتخب. pic.twitter.com/aJsdr7tOBM — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) November 23, 2022

النشطاء اكدو ان المانيا ووسائل اعلامها طردت صحفيين فلسطينيين وعرب من اعمالهم بعد ان عبر هؤلاء عن اراءهم من الاحتلال الاسرائيلي فاتهمو بمعاداة السامية وانتقاد اسرائيل على الرغم من ان هؤلاء اظهروا مواقف شخصية على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي وليس على صفحات وكالاتهم التي عملو فيها وطردتهم

واقدمت الإذاعة الدولية الألمانية العامة "DW" على فصل الاعلامية الاردنية فرح مرقة ، بحجة وجود مقالات ومواضيع تنتصر للحق والفلسطيني حيث صنفتها الاذاعة بانها اراء معادية للسامية قبل ان ترغم محكمة الاذاعة الالمانية على اعادة الاعلامية مرقة الى عملها

وفي يوليو، أعلنت الصحافية الفلسطينية، مرام سالم، أن محكمة العمل في مدينة بون الألمانية "لم تجد معاداة للسامية" في منشوراتها على موقع فيسبوك، ورأت أن قرار فصلها من شبكة دويتشه فيله "غير قانوني".