المانيا: قوانين جديدة للجنسية تؤثر على العرب

اقر البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاغ) مشروع قانون جديد حول الجنسية الألمانية على الرغم من رفض المعارضة

وقالت مصادر متطابقة ان الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي والديمقراطي الاجتماعي صوت لصالح القانون الجديد، في ظل رفض المعارضة.

وحسب القانون الجديد سيتم حرمان أعضاء أي منظمة إرهابية أو الذين قاتلوا لصالح أي منظمة إرهابية خارج ألمانيا من الجنسية الألمانية، إذا كان لديهم جنسية أخرى.

وبموجب القانون الجديد أيضا لن يمنح المواطنون الأجانب متعددو الزوجات أو أولئك الذين لا يتبنون ثقافة الحياة الألمانية، الجنسية الألمانية، كما ستتم إعادة تقييم ملفات الأجانب الحاصلين على الجنسية الألمانية ممن قدموا وثائق مزيفة للسلطات الألمانية.