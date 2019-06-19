المانيا وفرنسا: الهجوم الاميركي على ايران وارد

لم تستبعد باريس وبرلين من اندلاع حرب اميركية ايرانية في منطقة الخليج العربي واكدتا على إن بلديهما سيعززان جهود خفض التوترات

واعلن وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان"نريد أن نوحد جهودنا لتبدأ عملية لوقف التصعيد" وقال انه "لا يزال هناك وقت ونأمل أن يبدي جميع اللاعبين المزيد من الهدوء.. لا يزال هناك وقت لكنه وقت قليل فحسب".

وأيد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تصريحات نظيره الفرنسي قائلا "مخاطر اندلاع حرب في منطقة الخليج غير مستبعدة".

وشدد وزير الخارجية الألماني الذي زار طهران الاسبوع الماضي على مواصلة "الحوار الصريح مع إيران". وقال ماس: "نريد الوفاء بالتزاماتنا مع إيران لكننا لا نستطيع صنع المعجزات".

وحشدت القوات الاميركية سفنا وبوارج حربية وعززتها بقاذفات فتاكة تمهيدا لضربة عسكرية ضد ايران، ما لبثت ان تراجعت عنها مطالبة بالحوار فيما كانت طهران تصعد لفظيا ضد الاميركان