المبعوثة الاممية تزور المكدام وتدين "الاعتداءات الجبانة" على الناشطين بالعراق

ادانت جينين بلاسخارت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) الاحد "الاعتداءات الجبانة" التي تستهدف المعارضين في هذا البلد، وذلك عقب زيارتها للناشط علي المكدام الذي تعرض للاختطاف والتعذيب على مدى يومين.

وكتبت بلاسخارت في تغريدة على حسابها في تويتر عقب الزيارة "ندين الاعتداءات الجبانة التي تهدد أحد أعمدة الديمقراطية وهي حرية التعبير".

وحيت المسؤولة الاممية "شجاعة وتصميم" المكدام، متمنية له الشفاء العاجل.

وتأتي زيارة المسؤولة الأممية عقب ساعات على زيارة مماثلة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، للاطمئنان على صحة الناشط، وفق بيان للحكومة.

والسبت، قال ضابط في الشرطة العراقية إن "قوات الأمن تلقت اتصالا يفيد بوجود المكدام بالقرب من محطة وقود جنوبي بغداد، وعند العثور عليه تبين أنه تعرض للتعذيب".

Wishing journalist @ali_almikdam a speedy recovery. We salute his courage and determination, and condemn cowardly aggressions that threaten a pillar of democracy: freedom of expression. pic.twitter.com/MPfW3OMNzo — Jeanine Hennis (@JeanineHennis) July 11, 2021

ومساء الجمعة، أعلنت والدة الناشط في الحراك الشعبي علي المكدام، عبر منصات التواصل، اختفاء نجلها من منطقة الكرادة ببغداد، عقب تلقى تهديدات لم تحدد طبيعتها.

ومنذ أكتوبر/تشرين أول 2019، يشهد العراق احتجاجات مناهضة للطبقة السياسية الحاكمة، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس الجمهورية برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.