المبعوث الأمريكي: إيران تقترب من صنع القنبلة النووية

أكد المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي، أن طهران باتت قريبة جدا من صنع قنبلة نووية، عقب تسريعها عمليات تخصيب اليورانيوم، مشيرا إلى أن واشنطن مستعدة لتوقيع اتفاق يشمل رفع العقوبات عن إيران.

وقال المبعوث الأميركي، إن جولة المفاوضات غير المباشرة التي عقدت في الدوحة، فشلت في التوصل لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وأشار روبرت مالي في تصريحات إذاعية إلى أنه توصل لاستنتاج بأن

إيران لا تريد إحياء الاتفاق النووي وتتمسك بمطالب خارج الاتفاق النووي.

وأوضح مالي أنه كان هناك اقتراح مطروح على الطاولة بشأن جدول زمني تعود على أساسه إيران إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي وترفع بموجبه واشنطن العقوبات عن طهران.

إيران تضيف مطالب جديدة

وقال إن إيران أضافت مطالب جديدة، قائلاً: "أضافوا مطالب أعتقد أن أي شخص ينظر إليها سيرى أن لا علاقة لها بالاتفاق النووي، أمور كانت تريدها في الماضي".

وقال مالي

"النقاش المطلوب حقيقة الآن ليس بيننا وبين إيران، وإن كنا مستعدين لذلك. بل بين إيران ونفسها. فهي تحتاج للتوصل إلى قرار بشأن ما إذا كانت مستعدة الآن للعودة إلى الامتثال للاتفاق".

ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018، بدأت إيران في انتهاك بنوده تدريجياً، عبر أمور منها زيادة مستوى تخصيب اليورانيوم عما يسمح به الاتفاق.

وبدأت في 2021 مفاوضات في فيينا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015،. لكن المفاوضات توقفت منذ أشهر خاصةً بسبب طلب إيران رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب الأميركية.