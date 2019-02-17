المبعوث الأمريكي: انسحابنا من سوريا سيكون تدريجيا

المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون سوريا جيمس جيفري

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون سوريا جيمس جيفري أن أهداف الولايات المتحدة في شمال سوريا قد تحققت، وأن الانسحاب الأمريكي من سوريا سيتم تدريجيا بالتنسيق مع شركاء واشنطن.

وقال جيفري في مؤتمر ميونخ للأمن: "أهداف واشنطن في شمال شرق سوريا تحققت إلى حد كبير وسنواصل محاربة داعش:".

وتابع جيفري: "سنحافظ على قدراتنا والانسحاب سيتم بالتنسيق مع شركائنا. ولن نسمح بعودة قوات الأسد إلى الأماكن التي سننسحب منها".

وأعلنت الولايات المتحدة، في 19 ديسمبر الماضي، بدء انسحاب قواتها من سوريا بقرار من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد ما وصفه بدحر تنظيم "داعش" في كامل الأراضي السورية.

وتقود واشنطن في سوريا قوات التحالف الدولي ضد "داعش" منذ صيف عام 2014 دون دعوة أو موافقة من سلطات البلاد، التي تتهم الجيش الأمريكي وحلفاءه بانتهاك سيادة الدولة وارتكاب مجازر متكررة بحق السوريين.