المبعوث الأممي يدعو لوقف هجوم الحوثيين على مأرب ويحذّر من كارثة إنسانية

يحاول المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران، منذ أكثر من عام السيطرة على مدينة مأرب الثرية بالنفط والتي تمثل آخر معقل للحكومة المعترف بها في شمال البلاد.

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث الخميس في مجلس الأمن الدولي أن هجوم المتمردين الحوثيين على مدينة مأرب شمال البلاد "يجب أن يتوقف"، وحذّر من كارثة إنسانية.

وقال غريفيث خلال اجتماع عبر الفيديو لمجلس الأمن مخصص لليمن أن الهجوم "يعرّض ملايين المدنيين للخطر، خاصة مع وصول القتال إلى مخيمات النازحين".

وأضاف أن "السعي لتحقيق مكاسب ميدانية بالقوة يهدد آفاق عملية السلام".

غريفيث: "مسؤولية إنهاء الحرب تقع أولاً وقبل كل شيء على عاتق أطراف النزاع. آمل ألا يفوتوا هذه الفرصة".

وتابع أنه "لإحياء العملية السياسية، يجب على الأطراف أن توافق على الفور على وقف لإطلاق النار على المستوى الوطني، ينهي جميع أشكال القتال".

وشدد غريفيث على أنه "لا أحد يستطيع أن يفعل أي شيء لإجبار المتحاربين على السلام ما لم يختاروا إلقاء أسلحتهم والتحدث مع بعضهم البعض"، مشيرا إلى أن "مسؤولية إنهاء الحرب تقع أولاً وقبل كل شيء على عاتق أطراف النزاع. آمل ألا يفوتوا هذه الفرصة".

ويحاول المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران، منذ أكثر من عام السيطرة على مدينة مأرب الثرية بالنفط والتي تمثل آخر معقل للحكومة المعترف بها في شمال البلاد.

وبعد تهدئة، استأنف الحوثيون في الثامن من شباط/فبراير هجومهم على القوات الموالية للحكومة المدعومة من تحالف تقوده السعودية.

وحثّ المبعوث الأميركي لليمن تيم ليندركينغ الحوثيين الثلاثاء على "وقف زحفهم".

حذرت الامم المتحدة الخميس، من أن "اليمن يتجه سريعا نحو أسوأ مجاعة يشهدها العالم في عقود".

وسمى الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الدبلوماسي مؤخرا، وهو يأمل في انهاء النزاع.

وقال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المكلف الشؤون الإنسانية مارك لوكوك على تويتر في اليوم نفسه إن الهجوم على مأرب يعرّض مليوني مدني للخطر، وأشار إلى احتمال اضطرار مئات الآلاف للنزوح مع ما يترتب عن ذلك من تداعيات إنسانية.

وفي سياق متصل، دعا مارك لوكوك منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة يوم الخميس إلى جمع نحو أربعة مليارات دولار في عام 2021 لتمويل العمليات الإنسانية، محذرا من أن "اليمن يتجه سريعا نحو أسوأ مجاعة يشهدها العالم في عقود".

وسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء عام 2014، لتبدأ الحرب التي خلفت أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفق الأمم المتحدة. وسيطر المتمردون مذاك على أغلب مناطق شمال البلاد.

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