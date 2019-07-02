المبعوث الاميركي لسورية: الاسد تلقى هزيمة ساحقة

اكد الممثل الأميركي الخاص لسوريا جيمس جيفري إن الرئيس السوري بشار الاسد تلقى هزيمة ساحقة وان المزاعم التي تتحدث عن انتصاره ليس لها اساس

وقال ان الولايات المتحدة تهدف من خلال تواجدها في سورية لطرد داعش والقوات الايرانية معا

وأضاف جيفري في مؤتمر هرتيسليا الأمني في تل أبيب إن ٤٠ في المئة من أراضي سوريا ليست تحت سيطرة الأسد. وأن نظام الأسد خلق داعش وهي أخطر منظمة إرهابية في الشرق الأوسط". وتابع جيفري: "نريد من سوريا ألا تكون خطرا على مواطنيها وألا تكون ملجأ للإرهاب.

ووصف جيفري الأزمة السورية بـ"الأخطر في الوقت الراهن".

وعبر المسؤول الأميركي عن سعادته بانضمام أوروبا إلى واشنطن في فرض عقوبات على نظام الأسد.

وقال إن "الولايات المتحدة تعترف بأن وجود قوات إيرانية مع منظومة صواريخ طويلة المدى في سورية يشكل تهديدا على إسرائيل. ونحن نؤيد بنسبة ألف بالمئة العمليات التي تنفذها إسرائيل ضد هذا التهديد".