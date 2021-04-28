"المتحور البريطاني" يداهم الجزائر العاصمة

قال مدير معهد باستور في الجزائر، فوزي درار، إنه تمت دراسة إمكانية تشديد الحجر الصحي قريبا خلال الاجتماع التقييمي مع الرئيس عبد المجيد تبون.

وأضاف فوزي درار، أن الجزائر العاصمة هي بؤرة للفيروس المتحور البريطاني.

وكانت وزارة الصحة والسكان الجزائرية، أعلنت أمس الثلاثاء، عن تسجيل 232 إصابة جديدة بكورونا وتسجيل 8 وفيات بالفيروس.

12 مليار دينار لاقتناء لقاحات ضد فيروس كورونا

خصصت الجزائر مبلغا يفوق 12 مليار دينار جزائري (1 دولار= 132 دينار) موجهة لاقتناء لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

وبحسب مرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية سيتم تخصيص مبلغ قدره 12.7 مليار دينار جزائري من ميزانية 2021 يضاف لتسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

وفي وقت سابق أكد وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أنه سيتم تخصيص ميزانية هامة لعملية شراء اللقاحات.

وشرعت الجزائر فعليا نهاية يناير الماضي في حملة تلقيح وطنية ضد وباء كورونا، بعد استقبال الحصة الأولى من لقاح "سبوتنيك V".

كذلك استلمت الجزائر كميات أخرى من اللقاح البريطاني "أسترازينيكا" واللقاح الصيني "سينوفارم" خلال شهري فبراير ومارس.