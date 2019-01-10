المتهمون بقتل السفير الروسي لدى أنقرة ينفون تورطهم في الاغتيال

اللوحة التذكارية للسفير الروسي المقتول أندريه كارلوف في موسكو

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن المحاكمة في قضية قتل السفير الروسي لدى تركيا، أندريه كارلوف، استمرت في أنقرة، أمس الأربعاء، مضيفة أن 12 متهما نفوا تورطهم في هذه الجريمة.

وقالت الوكالة إنه تم خلال اليوم منذ بدء النظر في القضية استجواب 12 متهما، مشيرة إلى أن جميعهم نفوا تورطهم بعملية القتل، وبرروا إفاداتهم أثناء التحقيق بمستوى الضغط العالي الذي مورس ضدهم، بما في ذلك التهديد بالتعذيب. كما نفى المتهمون عضويتهم في منظمة المعارض التركي فتح الله غولن "فيتو" الذي تتهمه أنقرة بتنظيم هذا الاغتيال.

وقتل السفير الروسي لدى تركيا أندريه كارلوف في 19 ديسمبر عام 2016 أثناء مراسم افتتاح معرض الصور "روسيا من كالينينغراد إلى كامتشاتكا بعيون المسافر". وقالت السلطات التركية آنذاك إن عملية القتل نفذها رجل الشرطة، مولود الطنطاش، الذي قضت عليه الشرطة التركية لاحقا.

وتم فيما بعد توجيه الاتهامات الرسمية بالتورط بالقتل إلى 28 متهما، بمن فيهم المعارض التركي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي يرفض هذا الاتهام.

وجاء في نص الاتهام أن اغتيال الدبلوماسي الروسي نظمته منظمة فتح الله غولن "فيتو" التي تهتمها أنقرة أيضا بمحاولة تنفيذ محاولة الانقلاب العسكري في تركيا في يوليو عام 2016.

وأشارت الوثيقة إلى أن قتل السفير الروسي كارلوف يعد استفزازا يهدف إلى إلحاق الضرر بالعلاقات الروسية التركية.

وبدأت جلسات المحاكمة في قضية مقتل السفير الروسي لدى تركيا في 8 يناير الجاري.