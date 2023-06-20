المتهمون بقتل الضابط الاردني "الدلابيح" ينفون التهم الموجهة لهم

وجهت محكمة امن الدولة الاردنية 8 تهم الى مجموعة من الاشخاص بتهمه قتل العميد عبدالرزاق عبد الحافظ الدلابيح وزملائه من قوات الأمن العام في منطقة الحسينة بمدينة معان جنوب البلاد

وعلى الرغم من اصرار المتهمين بانهم غير مذنبين الا ان المحكمة وجهت لهم 8 تهم هي:

القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان

الانتساب لجماعة بقصد ارتكاب أعمال إرهابية ضد مواطني المملكة

حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية

القيام بأعمال إرهابية نجم عنها إلحاق الضرر بوسيلة نقل

القيام بعمل إرهابي من شأنه الإخلال بالنظام العام وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياة الناس للخطر

الالتحاق بجماعات إرهابية ومسلحة

الترويج لأفكار جماعة إرهابية

المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية

وتعو جذور القضية الى 19 كانون الأول 2022، حيث اعلنت مديرية الامن العام الاردنية استشهاد 3 من ضباطها وإصابة 5 آخرون، خلال مداهمة وقد قادت التحقيقات الى تورط مجموعة من الأشقاء من حملة الفكر التكفيري.

وخلال مداهمة وكر المجموعة والاشتباك معهم قتل المطلوبون 3 من ضباط وأفراد القوة وإصابة 5 آخرين ومقتل "الإرهابي مطلق النار".

والقي القبض على 9 أشخاص آخرين متورطين في العملية منهم 4 أشقاء للمقتول الذي أطلق النار باتجاه القوة وثلاثة آخرون من أبناء أحدهم ومعهم شخصان آخران كانا برفقتهم وضُبط بحوزتهم مجموعة من الأسلحة النارية الأتوماتيكية وكمية كبيرة من الذخيرة.