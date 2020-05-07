المتهم بإطلاق النار على مسجد في النرويج ينكر التهم الموجهة إليه

نفى مواطن نرويجي، متهم بإطلاق النار على مسجد بالقرب من أوسلو في آب/ أغسطس الماضي وقتل أخته غير البيولوجية، التهم الموجهة إليه في بداية جلسات محاكمته الخميس.

وقرأ ممثل الادعاء، جوهان أوفربيرغ، لائحة الاتهامات بصورة منفصلة. ولدى سؤال القاضي للمتهم فيليب مانشاوس عن موقفه من التهم، قال إنه غير مذنب.

وقال أوفربيرغ إن مانشاوس أطلق النار على أخته غير البيولوجية (17 عاما)، المتبناه من الصين، أربع مرات. وجرى العثور على جثتها في منزله في بلدة بارون، غربي أوسلو في 10 آب/ أغسطس الماضي، وهو نفس يوم هجومه على المسجد.

ولم يصب أي شخص في الحادث الذي وقع في مسجد مركز النور الاسلامي، عندما تمكن شخصان من السيطرة على مانشاوس بعد اشتباك معه.