المجاعة تفتك بـ ثلثي سكان جنوب السودان

حذرت منظمات الأمم المتحدة، من مجاعة كبيرة تفتك بجنوب السودان واشارت الى ان 8 ملايين نسمة يواجهون نقصا حادا في الغذاء بسبب الفيضانات والجفاف والصراع القبلي والسياسي

ودعت جوزفين لاجو وزيرة الزراعة والأمن الغذائي بجنوب السودان الى تحرك عاجل واشارت الى ان بلادها تحتاج إلى إعادة التركيز وإعادة توجيه الموارد

واشارت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي إن نقص الغذاء سيبرز خلال موسم انتظار الحصاد ما بين نيسان تموز العام المقبل و سيكون أشد مما شهدته الدولة في ذروة الحرب الأهلية في 2013 و2016.

وزادت المنظمات في بيان لها ان ثمة اسباب اضافية في انتشار المجاعة تتمثل في تراجع مستوى الأمن الغذائي وسوء التغذية وسوء أوضاع الاقتصاد الكلي والأحوال المناخية المتطرفة وارتفاع تكاليف الغذاء والوقود والحرب الاهلية ، الى جانب التراجع في تمويل البرامج الإنسانية حيث تعاني المنظمات من نقص في التمويل بسبب ارتفاع أسعار الغذاء على المستوى العالمي.

وفي حزيران الماضي اجبر برنامج الأغذية العالمي على تعليق مساعدات غذائية إلى جنوب السودان في الوقت الذي كانت الدولة تواجه اشد ازمة جوع منذ استقلالها

واستقلت جنوب السودان عن البلد الام السودان، بعد استفتاء شعبي في 2011 حيث اندلعت معارك ومواجهات مسلحة بين الفصائل المسلحة في البلاد وتم توقيع اتفاقية سلام قبل أربعة أعوام مازال ساريا الى اليوم