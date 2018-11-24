المجاعة تهدد حياة اكثر من 3 ملايين افغاني

وصل عدد ضحايا العنف والجوع في أفغانستان إلى أكثر من 8000 شخص

حذرت الأمم المتحدة من خطر مجاعة تهدد حياة 3.6 مليون نسمة في أفغانستان بسبب الجفاف وانعدام الأمن الغذائي.

وقال توبي لانزر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان، إن الوضع على الأرض في البلاد لـ3.6 مليون شخص "خطير للغاية، وهم على بعد خطوة واحدة من المجاعة".

وأضاف: "إذا ما دمر الجفاف مصدر دخل الملايين ممن يعتمدون على رعي الأغنام والماشية كمصدر دخل أساسي، سيتسبب ذلك بانعدام إضافي للأمن الغذائي، ليستغرق التعافي من ذلك أكثر من شهرين أو ثلاثة".



ولفت المسؤول إلى أن عدد الضحايا المدنيين في أفغانستان بسبب هجمات المتطرفين، يزيد عن العدد المسجل في اليمن هذا العام، موضحا أن "أعداد الأفغان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي تفوق أعداد المعانين منه في جنوب السودان".

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فقد وصل عدد ضحايا العنف والجوع في أفغانستان إلى أكثر من 8000 شخص في الأشهر التسعة الأولى من العام، بينهم 2800 لقوا مصرعهم بسبب هجمات انتحارية وانفجار عبوات بدائية الصنع.