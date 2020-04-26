المجلس الانتقالي في اليمن يعلن الإدارة الذاتية للجنوب

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي في اليمن ،الذي تدعمه دولة الإمارات العربية، إقامة إدارة ذاتية في المناطق الواقعة تحت سيطرته في خطوة وصفتها الحكومة المعترف بها دوليا والتي تدعمها السعودية بأن لها تبعات كارثية وذلك طبقا لبيانات أعلنها الطرفان في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

وقالت زارة الخارجية في الحكومة المعترف بها دوليا على تويتر إن ” إعلان ما يسمى بالمجلس الانتقالي عزمه القيام بما اسماه إدارة الجنوب ما هو إلا استمرار للتمرد المسلح وإعلان رفض وانسحاب تام من اتفاق الرياض.

“ويتحمل ما يسمى بالمجلس الانتقالي وحده التبعات الخطيرة والكارثية لهكذا إعلان”.

وقال محمد الحضرمي، وزير الخارجية في حساب الوزارة على “تويتر” ، :”‏‎يأبى ما سمي بالمجلس الانتقالي تحكيم العقل وتنفيذ ما عليه وفقا لاتفاق الرياض ومراعاة الحالة الكارثية التي تمر بها العاصمة المؤقتة عدن، ويصر على الهروب وتغطية فشله بإعلان استمرار تمرده المسلح على الدولة”.

‏‎واشار إلى أن إعلان ما يسمى بالمجلس الانتقالي عزمه القيام بما اسماه إدارة الجنوب” ما هو إلا استمرار للتمرد المسلح في آب/أغسطس الماضي وإعلان رفض وانسحاب تام من اتفاق الرياض”.

وحمل الحضرمي، المجلس الانتقالي وحده التبعات التي وصفها بـ” الخطيرة والكارثية لهكذا إعلان”.

ومضى بالقول :”نتطلع من الأشقاء في المملكة العربية السعودية-الضامن لاتفاق الرياض وقائد تحالف دعم الشرعية-إلى موقف واضح واجراءات صارمة تجاه استمرار تمرد ما يسمى بالمجلس الانتقالي وتنصله من اتفاق الرياض”.

وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، ما وصفها بـ “الإدارة الذاتية لمحافظات الجنوب” اعتبارا من منتصف ليل السبت 25 نيسان/أبريل الجاري، وكذا إعلان حالة الطوارئ العامة.

وقال المجلس في بيان صحافي :”نتابع بحرص كبير، تزايد حجم المؤامرات والدسائس التي تستهدف ثورتنا وقضيتنا ونسيجنا الاجتماعي والساعية للزيادة من معاناة وأوجاع شعبنا وعلى مختلف الجبهات والمستويات”.

واتهم المجلس الحكومة الشرعية بـ” الصلف والتعنت في القيام بواجباتها، وتسخيرها لموارد وممتلكات شعبنا في تمويل أنشطة الفساد وتحويلها إلى حسابات الفاسدين في الخارج، بالإضافة إلى تلكؤها وتهربها من تنفيذ ما يتعلق بها من اتفاق الرياض”.

وأعلن المجلس حالة الطوارئ العامة في العاصمة عدن وعموم محافظات الجنوب، ابتداء من يوم السبت.

ودعا المجلس الانتقالي الموالين له، للالتفاف حول قيادته السياسية ودعمها ومساندتها لتنفيذ إجراءات الإدارة الذاتية للجنوب.

وجاء هذا البيان وسط احتجاجات شهدتها مدينة عدن، نددت بانقطاع التيار الكهربائي، ورفعت شعارات ضد “الانتقالي والحكومة الشرعية”.

جدير بالذكر أن المجلس الانتقالي الجنوبي، يسيطر على مدينة عدن منذ عام 2019، بعد اشتباكات اندلعت مع قوات الجيش الحكومي، أدت إلى مغادرة الحكومة إلى العاصمة السعودية الرياض.

وتم التوصل لاتفاق لإنهاء الصراع على السلطة في الجنوب في الرياض في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي. ويقضي الاتفاق بانضمام المجلس الانتقالي الجنوبي وجنوبيين آخرين إلى حكومة وطنية جديدة ووضع كل القوات تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا. (وكالات)