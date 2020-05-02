المجلس الانتقالي يتراجع عن "حكمه الذاتي" جنوب اليمن

تراجع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، مساء الجمعة، عن إعلانه بشأن ما أسماه بـ “الإدارة الذاتية” لجنوب اليمن.

وقال نزار هيثم، المتحدث باسم المجلس في بيان صحافي، :”يرحب المجلس الانتقالي الجنوبي بالبيان الصادر من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية“.

واكد هيثم على أهمية اتفاق الرياض، وضرورة احترام التسلسل الوارد فيه، خاصة ما يتعلق بتنفيذ الجانب السياسي والاقتصادي “الذي عملت الشرعية على تعطيله كلياً، وكذلك ضرورة مراجعة المستجدات الطارئة بما يضمن السلام والاستقرار وتحقيق الاهداف المشتركة”.

وأشار هيثم إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي يؤكد على الضرورة القصوى لتكثيف الجهود لمعالجة اضرار السيول في العاصمة عدن، وكذلك مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وشدد هيثم على ضرورة احترام تطلعات “شعب الجنوب وحقهم في تقرير مصيرهم السياسي، والى الاحتياجات الأساسية للمواطن الجنوبي من خدمات وحقوق لما لهذه الملفات من أولوية قصوى، لا يمكن تأجيلها ولا تسويفها”.

والسبت الماضي، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، ما أسماه بـ “الإدارة الذاتية لمحافظات الجنوب “و حالة الطوارئ العامة، وسط رفض عربي ودولي كبير.

ووقعت الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، اتفاق الرياض في تشرين ثان/نوفمبر الماضي، وينص الاتفاق على عودة الحكومة إلى عدن، وتسليم الأسلحة الثقيلة، ودمج جميع القوات تحت وزارتي الدفاع و الداخلية.

ويتبادل الطرفان الاتهامات بشأن عدم تنفيذ هذا الاتفاق على الارض و “محاولة إفشاله”. (د ب أ)