المجلس العسكري السوداني يتضامن مع الإمارات

أكد المجلس العسكري السوداني، الاثنين، دعمه وتضامنه مع الإمارات في حقها الدفاع عن نفسها إثر الهجمات التي تعرضت لها مؤخرا.

ومؤخراً تعرضت 4 سفن تجارية بالمياه الإقليمية للإمارات بينهما سفينتان سعوديتان، لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية، باتجاه ميناء الفجيرة البحري، حسب الخارجية الإماراتية .

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث الرسمي باسم المجلس، شمس الدين كباشي، لدى عودة رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان إلى الخرطوم، عقب زيارة قصيرة للإمارات استمرت لساعات.

وأوضح كباشي أن البرهان أجرى مباحثات مع ولى عهد أبوظبي، محمد بن زايد تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

وأضاف " أن البرهان عبر عن إدانة السودان للهجمات التي تعرضت لها الإمارات مؤخراً وتضامنه معها في حقها في الدفاع عن نفسها".

ووصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، الأحد، الإمارات، في ثاني زيارة خارجية له بعد مصر.

وأعلن المجلس أن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، سيبذل مزيدا من الجهود لمعالجة الأزمة في السودان من خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، لكباشي، بمطار الخرطوم، لدى البرهان من القاهرة، وفق وكالة الأنباء السودانية.

وقال إن "الرئيس المصري أكد وقوف بلاده ودعمها لأمن واستقرار السودان، وأنه من خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي سيبذل مزيدا من الجهود لمعالجة الوضع في السودان".

وسبق أن زار نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو، الخميس، السعودية، والتقى ولي العهد محمد بن سلمان، وشملت الزيارة مباحثات بشأن "التعاون الثنائي والأحداث الإقليمية".