المجلس العسكري السوداني يعتقل شقيقي البشير ويتعهد بسرعة تسليم السلطة للشعب

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الأربعاء، اعتقال عبد الله والعباس، شقيقي الرئيس المخلوع عمر البشير، بـ”تهم فساد”، مع البحث عن آخرين اختفوا، دون ذكرهم.

وتعهد المجلس في الوقت نفسه بأنه سيسلم السلطة إلى الشعب “بأسرع ما يمكن”.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي للمتحدث باسم المجلس العسكري، زين العابدين الكباشي إبراهيم، بالقصر الرئاسي بالخرطوم.

وأشار المجلس إلى وضع مؤسسات الدفاع الشعبي والخدمة الوطنية والشرطة الشعبية (مؤسسات أمنية)، تحت الإشراف العسكري، وحصر أصولها تمهيدا لضمها للمؤسسة العسكرية.

وفي 11 أبريل/ نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

سجن كوبر حيث يجري اعتقال البشير

(الأناضول)