المجلس العسكري يصدر قرارا بإعادة فتح مكتب الجزيرة في السودان

قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الجمعة، إنه أصدر قرارا بإعادة فتح مكتب قناة “الجزيرة” في البلاد، والسماح لها بممارسة مهامها الإعلامية.

وكانت أجهزة الأمن السودانية أغلقت مكتب الجزيرة في الخرطوم، في 31 أيار/مايو الماضي، وتحفظت على الأجهزة والمقتنيات، بعد حصرها وتسليمها للسلطات، وسحب تراخيص العمل من مراسلي وموظفي القناة.

واستنكرت شبكة “الجزيرة” الإعلامية في وقت سابق قرار إغلاق مكتبها في الخرطوم واعتبرته غير مبرر، مؤكدة التزامها بسياساتها التحريرية في تغطية الشأن السوداني ونقل تطورات الأحداث فيه.

وفي 17 يوليو/تموز الماضي، وقّع المجلس العسكري وقوى المعارضة في السودان بحضور الوسيطين الإفريقي والإثيوبي على اتفاق سياسي للمرحلة الانتقالية.

ويشمل الاتفاق هياكل الحكم في السودان خلال الفترة الانتقالية، التي من المقرر أن تستمر 3 سنوات.