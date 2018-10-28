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المجلس المركزي الفلسطيني يبدأ اجتماعاته وحماس تعتبره "غير شرعي"

المجلس المركزي الفلسطيني يبدأ اجتماعاته وحماس تعتبره "غير شرعي"
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