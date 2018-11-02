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المجلس الوطني الفلسطيني _ شعبنا لن يغفر لمنْ ارتكب جريمة إعلان بلفور واعتدى على حقوقه

المجلس الوطني الفلسطيني _ شعبنا لن يغفر لمنْ ارتكب جريمة إعلان بلفور واعتدى على حقوقه
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