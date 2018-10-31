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"المجلس الوطني لأرمن كيليكيا" يتضامن مع نضالات أهالي "الجولان"

"المجلس الوطني لأرمن كيليكيا" يتضامن مع نضالات أهالي "الجولان"
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