"المجلس الوطني لأرمن كيليكيا" يتضامن مع نضالات أهالي "الجولان"

سوريان يرفعان علم بلادهما قبالة "الجولان" المحتل

أصدر "المجلس الوطني لأرمن كيليكيا" بيانًا يوم أمس حول ما جرى في الجولان السوريّ المحتلّ من رفض لانتخابات "المجالس المحلية" التي حاول كيان العدوّ الصهيوني إجراءها في الجولان لانتزاع شرعية لاحتلاله. وفي ما يلي نصّ البيان:

"بيان صادر عن المجلس الوطني لأرمن كيليكيا

بيروت ٣٠ أكتوبر ٢٠١٨

إن مسيرات العودة في فلسطين منذ سبعة شهور، والاعتصام الجماهيري المؤكد للهوية السورية في الجولان اليوم، وما ستقوله جماهير أرمينيا الغربية وكيليكيا في الغد القريب، تأتي كلّها في السياق الطبيعيّ والحتميّ للتعبير عن الإرادة الموحّدة للشعوب الأصيلة، الصاحبة الشرعية الوحيدة للأرض والسيادة عليها في كامل المنطقة.

في الذكرى المئوية لتوقيع صك هزيمة واستسلام العثمانيين في مودروس يوم ٣٠ أكتوبر ١٩١٨، ودخول فيلق الشرق المكوّن من المتطوعين الأرمن والسوريين البواسل إلى كيليكيا محرراً، ننقل تحيّات التضامن والمناصرة من شعبنا الأرمنيّ في أرمينيا الغربية وكيليكيا إلى جميع الشعوب الأصيلة الساعية إلى استعادة الاستقلال والسيادة على كل شبر من أرض أوطانها في المنطقة، وخصوصاً الشعبين السوري والفلسطيني الشقيقين.