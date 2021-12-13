المجمع الإنجيلي يحتفل بإضاءة شجرة العيد في المعمدانية

عمان- أقام المجمع الإنجيلي الاردني حفل إضاءة شجرة عيد الميلاد وافتتاح البازار الميلادي وذلك في ساحة وقاعة المدرسة المعمدانية في ضاحية الرابية في عمان.

الميلاد المجيد اعظم هدية

وقال القس ديفيد الريحاني رئيس المجمع أن موسم الميلاد المجيد يُذكرننا جميعًا بأن أعظم هدية يمكن أن نقدمها لبعضنا البعض هي هدية أنفسنا. "بالنسبة لنا عيد الميلاد يمثل ذروة كل التاريخ، اللحظة التي كان فيها إله كل الخليقة، إله من إله ونور من نور - متواضعًا ليصبح طفلاً في مذود. إن عيد الميلاد هو وقت السعادة والبهجة، وسلام وحسن النية والبشارة". وقدم مجموعة تراتيل كورال من المدرسة بقيادة المرنم سامر بطارسة.

اهتمام بالاطفال

وتمييز احتفال اضاءة الشجرة - وهو الأول منذ تأسيس المجمع عام 2006- بالاهتمام الخاص بالأطفال ذوي الإعاقة حيث تم ترجمة كلمات الاحتفال بلغة الإشارة كما وقام الطفل حنا بطارسة وهو من طلاب المدرسة المعمدانية ذوي الإعاقة بإضاءة شجرة الميلاد كما وكان ملفتا حضور متنوع من رجال الدين يمثلوا طوائف متعددة لوحظ منهم مفتي الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين سماحة الشيخ عايد الجبور والقس فائق حداد ممثل الكنيسة الأسقفية في الأردن إضافة للرؤساء الكنائس الانجيلية.

وشكر الريحاني الجهات الرسمية والخاصة قائلاً: نقدم الشكر الى صاحب السمو الملكي سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد على تواصله مع المجمع الإنجيلي الاردني من خلال المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وطلبهم تقرير مجمع الكنائس الإنجيلية في الأردن بخصوص وضع الأشخاص ذوي الإعاقة كما نقدم الشكر الى عطوفة الدكتور مهند العزة الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وحضر الاحتفال رؤساء دين من عدة طوائف وشخصيات اعتبارية.

علاج للمهارات المعرفية

ورحب رئيس المجمع الإنجيلي بمديرة المركز تدريب الصم الثقافي غريس بطارسة ومدرسة الأليانس في منطقة اليادودة لتكون مدرسة كاملة الاندماج وقد زارها رئيس الوزراء والعديد من الوزراء. ونسرين حواتمة والاخت سلام قموه من خدمة "سندك" ليتمكن الأطفال من مواكبة جيلهم في تقديم علاج للمهارات المعرفية المتدنية عند نسبة كبيرة من الأطفال ممن تعرّضوا للتعنيف أو مِمن تقوم دور الرعاية شاكرة باحتضانها الأيتام. ومؤسسة قلبي لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة "الدون سندرم" ومشاركة الشاب البطل عيسى حتر وفريق نادي بيت الحكمة لخدمة كبار السن، نورهان فاخوري قومة خدمة السجون الأردنية التي تحتفل بمرور 25 عام على تأسيسها منذ عام 1996 وسهيل زريقات من خدمة السامري الصالح الذي قدمت لنا وتقدم كل عام هدايا العيد وجلب الفرحة ورسالة محبة الله الى قلوب الأطفال. وقدم الريحاني الشكر الخاص لإدارة المدرسة المعمدانية الداعمين والقائمين في تقديم جميع الترتيبات لهذه المناسبة السعيدة القس نبيه عباسي ومديرة المدرسة الاخت يارا قسوس والاخ عامر منصور والمهندس يزن دعيبس.

واختتم الريحاني كلمته بتمنيات “الى اهلنا وبلدنا الاردن الغالي علينا جميعا عيد مجيد مبارك بمزيد من التقدم والازدهار تحت رعاية مليكنا عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين الحسين حفظهم الله ورعاهم سندا لنا جميعا وكل عام وأنتم بخير"

وقد شارك في الترحيب بالحضور رؤساء الكنائس الانجيلية القس وليد مدانات- الناصري، القس بشار النعمات- الاتحاد، القس نبيه العباسي- المعمدانية والقس نبيل قاقيش -الانجيلية الحرة إضافة الى القس ديفيد الريحاني رئيس كنيسة جماعة الله.

ودعى القس نبيه عباسي نائب رئيس المجمع الانجيلي وعضو الطائفة المعمدانية الحضور للمشاركة في افتتاح بازار الميلاد الخيري في قاعة الرياضة التابعة للمدرسة المعمدانية. كما وتم توزيع هدايا خيرية للأطفال

تأسس المجمع الإنجيلي الأردني عام 2006 ويشمل طائفة الكنيسة المعمدانية الأردنية، كنيسة جماعات الله الاردنية، الكنيسة الإنجيلية الحرة، طائفة كنيسة الناصري الإنجيلية، كنيسة الاتحاد المسيحي. وتخدم مؤسسات تابعة للكنائس الإنجيلية المجتمع المحلي في مجالات عديدة منها التعليم والصحة واللاجئين وخدمة السجون وكبار السن والأيتام ويقدر عدد الأردنيين التابعين للكنائس الانجيلية حوالي عشرة آلاف شخص يقومون بالعبادة في 70 كنيسة إنجيلية منتشرة في أنحاء المملكة.