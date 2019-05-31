المحافظون يتسابقون لخلافة ماي

رشح مارك هاربر نفسه كخليفه لتيريزا ماي، ليصبح بذلك النائب المحافظ الثاني عشر الذي يتطلع الى تولي رئاسة الحكومة

وأقر هاربر الذي كان مسؤولا عن امتثال المنتسبين للحزب لقرارات حزبهم بأن فرص فوزه ضئيلة، لكنه قال في تصريحات صحفية إن بُعده عن الأضواء يمكن أن يعمل لمصلحته. وأضاف: “شاهدنا الوجوه نفسها تقول الأشياء نفسها التي كانوا يقولونها منذ السنوات الثلاث الماضية”.

وستهيمن مسألة بريكست على المعركة لخلافة ماي التي استقالت بسبب فشلها في إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس كما كان مقررا.

ويبدو وزير الخارجية السابق بوريس جونسون والمؤيد لبريكست الأوفر حظا لتولي المنصب الرفيع، ويتمتع بشعبية لدى أعضاء الحزب.

وحقق المحافظون نتيجة مذلة في انتخابات البرلمان الأوروبي بحصولهم فقط على 9 % من الأصوات فيما ذهبت الأصوات التي خسروها إلى حزب بريكست الحديث العهد.

لكن حزب العمال المعارض عوقب أيضا بسبب عدم وضوحه بشأن بريكست وحل في المرتبة الثالثة خلف الليبراليين الديمقراطيين المعارضين لبريكيت.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة يوغوف أن 24% من الناخبين ينوون التصويت لليبراليين الديمقراطيين في الانتخابات العامة، و22%لحزب بريكست و19لكل من المحافظين والعمال.