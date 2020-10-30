المحامية فدوى البرغوثي تكتب.. الوحدة الوطنية قانون الانتصار



منذ اللحظة الأولى لوقوع كارثة الانقسام حذر الزعيم الوطني مروان البرغوثي من هذه الكارثة وتداعياتها الخطيرة على مسيرة التحرر الوطني وعلى القضية الفلسطينية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني ووحدة التمثيل، وواصل طوال السنوات التالية العمل والدفع نحو استعادة الوحدة الوطنية ووحدة الشعب والقضية والأرض والعمل الوطني، وواصل من زنزانته إصدار النداءات والبيانات والدعوات وإرسال المبعوثين والوفود والرسائل إلى جميع الأطراف لتحقيق هذا الهدف لإيمانه المطلق بأولوية ترتيب البيت الفلسطيني الذي يبدأ بإنهاء الإنقسام وإنجاز المصالحة الوطنية. مع شديد الأسف كانت الفئات المستفيدة من كارثة الانقسام، وهي قليلة العدد واسعة النفوذ، تضع العصي المرة تلو الأخرى في دواليب المصالحة.

يمر شعبنا الفلسطيني في هذه المرحلة بالأسوأ والأخطر على قضيته وحقوقه ومستقبله منذ عقود من الزمن، فقد تضاعف الإستيطان منذ أوسلو حتى اليوم عشرات المرات، إضافة إلى مصادرة مئات آلاف الدونمات وشبكات الطرق والبنية التحتية للاستيطان، وتهويد القدس وتدمير وإغلاق المؤسسات الفلسطينية فيها ومحاولة تفريغها من أهلها، واستمرار الحصار الإجرامي على قطاع غزة منذ ما يقارب 15 عاماً، إلى جانب التغيرات العاصفة على المستوى العربي والإقليمي والدولي في غير صالح القضية الفلسطينية، وما يواجهه النظام السياسي الفلسطيني من محاولات عزل وتهميش. وكان الانقسام وما زال يشكل عنصرا رئيسياً في استمرار وتعميق خطورة هذه المرحلة، فقد أدى إلى إجهاض التجربة الديمقراطية الوليدة، وألحق ضرراَ شديداً بالنضال الفلسطيني وأضعف الأداء الميداني والسياسي والدبلوماسي شعبياً وعربياً ودولياً، كما أن المقاومة تواجه مأزقاً بعد ثلاثة حروب إجرامية ضد شعبنا منذ الانقسام ورغم الصمود الأسطوري لشعبنا العظيم فما زال الحصار مستمراً، والوضع المعيشي في غاية الصعوبة والأفق السياسي مسدود، والمقاومة الشعبية لم تتحول الى ظاهرة جماهيرية كبيرة قادرة على تغيير المعادلة على الأرض، وأمسى النظام الفلسطيني ككل يواجه في هذه المرحلة خطر الانهيار والتآكل التام، ويواجه أزمة بنيوية وأزمة شرعية. أما مسيرة أوسلو فلم يعد يرى منها سوى سلطة بلا سلطة واحتلال بلا كلفة وطوفان من الاستيطان والمصادرة والتهويد والاعتقال والحصار والقتل والاعتداء والسرقة لذا فقد آن الأوان للإعلان عن نهاية هذه المسيرة وفشلها، يضاف إلى كل ذلك صفقة القرن ومشاريع الضم والتصفية.

أمام جملة هذه التحديات والمخاطر، وفي ظل مشهد فلسطيني منقسم وضعيف ونظام سياسي متآكل، جاءت مبادرة الحوار الوطني بين فتح وحماس ولقاء الأمناء العامين وما تلاها من لقاءات وحوارات في غزة ورام الله وبيروت ودمشق والقاهرة واسطنبول كخطوة أولى على الطريق الصحيح والطويل، وحتى لا تذهب هذه الجهود المباركة أدراج الرياح وكي تحقق أهدافها فإن من الأهمية بمكان التأكيد على شروط وقواعد نجاح هذه المبادرة:

اولاً: الإقرار أننا ما زلنا في مرحلة تحرر وطني. الأمر الذي يستدعي أن نتصرف وفق قوانين وقواعد هذه المرحلة، وفي مقدمة ذلك تغليب التناقض الرئيسي مع الاستعمار على كل التناقضات الجانبية، وأن الكل الفلسطيني يشكل جبهة واحدة وموحدة في المواجهة وعلى قاعدة التمسك بمبدأ المقاومة الشاملة التي تنخرط فيها كافة فئات شعبنا الفلسطيني وتستنهض وتوّحد جميع طاقات وقدرات وإمكانيات شعبنا وتجنيد التضامن الاقليمي والعالمي مع نضاله وحقوقه، وضرورة الاستفادة من التجربة التاريخية النضالية الغنية لشعبنا وللشعوب المقهورة بما يتطلب اختيار وسائل وأساليب وأدوات المواجهة المناسبة في كل مرحلة وبما يخدم أهداف شعبنا وقضيته، والعودة الى خطاب التحرر الوطني بكل مفرداته وشروطه.

ثانيا: إعتبار "وثيقة الأسرى للوفاق الوطني" المرجعية الأساسية والوطنية والتنيظيمية والتي حددت الأهداف والوسائل والإطار والأساليب، كونها حظيت بإجماع فلسطيني غير مسبوق.

ثالثاً : تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة الوطنية الشاملة طبقا للمبدأ الذي صاغه وأطلقه القائد الوطني مروان البرغوثي " شركاء في الدم شركاء في القرار"، وتجسيد الشراكة من خلال إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أساس ديمقراطي بمشاركة كافة القوى وجميع مكونات الشعب الفلسطيني.

رابعاً: تسريع تحديد موعد نهائي وملزم لإجراء الإنتخابات العامة التشريعية والرئاسية وللمجلس الوطني، وإصدار المراسيم الخاصة بذلك، حيث لا يمكن الاستمرار في التهرب من الإستحقاق الوطني والقانوني والشعبي والديمقراطي وضرورة العودة الى الشعب بصفته الحكم والسيد والفيصل ليقرر بمجموعه ممثليه وقيادته ومصيره عبر صناديق الإقتراع، واخذ الاجراءات اللازمة لضمان ان تساهم هذه الانتخابات في توليد نخبة فلسطينية جديدة تعكس الإرادة الشعبية من خلال عملية ديمقراطية نزيهة وسد الأبواب أمام أية تدخلات خارجية.

خامساً: إعادة النظر في وظائف السلطة الفلسطينية وجعلها جسر عبور لمشروع التحرر الوطني والحرية والعودة والإستقلال ومواجهة الاستعمار، وكذلك أهمية إطلاق الحريات السياسية والفكرية والإعلامية، وإعادة الاعتبار لسيادة القانون ومبدأ فصل السلطات واحترام حرية الرأي والتعبير وتطوير الإعلام الرسمي ليقدم مختلف التوجهات والآراء السياسية ويسهم في تعزيز الحريات والدفاع عنها والتعبير عن آمال وطموحات الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

سادساً: أن يخصص للمرأة 30% من مقاعد التشريعي والوطني والمركزي والتنفيذية والحكومة ومختلف المؤسسات، ومن المؤسف أن الحوار الوطني خلال السنوات الماضية ومن اللحظة الأولى يتم في غياب العنصر النسائي علماً ان مشاركة المرأة في الحوار الوطني هو حق لها باعتبارها تشكل نصف المجتمع الفلسطيني.

سابعاً: إن القاصي والداني والكبير والصغير يعلم أن هناك أزمة ثقة عميقة بين النظام السياسي من جهة والجمهور الفلسطيني، وإن استعادة الثقة مجدداً تحتاج الى جهد استثنائي. وعليه من الضروري التسريع في عقد مؤتمر وطني للحوار الشامل فوراً وإقرار وثيقة العهد والشراكة بين جميع مكونات الشعب الفلسطيني وبين مختلف القوى السياسية والاقتصادية والفكرية والاجتماعية وممثلي مختلف التجمعات الفلسطينية في العالم إلى جانب ممثلي القطاعات المختلفة لاستنهاض طاقات ١٣ مليون فلسطيني لهم كامل الحق في المطالبة بان يسمع صوتهم ورأيهم وعليهم واجبات وطنية يريدون القيام بها، الكثيرون منهم يقومون بها خارج أي إطار جماعي جامع في حين أن توحيد وتراكم هذه الجهود سيعزز فاعليتها وتأثيرها وقدرتنا على تغيير الواقع الأليم الذي يعيشه شعبنا.

على كل فلسطيني غيور وحريص على المشروع الوطني أن يدعم الجهد المبذول لإنهاء الانقسام وترتيب البيت الداخلي وإجراء الانتخابات الشاملة. وإننا نحذر من أن الوقت كحد السيف يقطع بلا رحمة الأرض والشعب والقضية، والزمن ليس مع أحد بل مع من يستعمله ويوظفه كما يجب.

وختاماً، إننا نؤمن بشعبنا وإرادته في الحياة وبتجربته النضالية وقدرته على الصمود وتجاوز المحن ومواجهة التحديات، ومهما بلغت التضحيات فإن شعبنا الفلسطيني العربي سيتجاوز هذه التحديات نحو الحرية والعودة والاستقلال.