المحامي الاميركي يعلق بعد الحكم الصادر على باسم عوض الله

انتقد المحامي الاميركي مايكل سوليفان الذي اوكلته عائلة رئيس الديوان الملكي الأردني السابق باسم عوض الله للدفاع عنه ، انتقد القضاء الاردني في اعقاب الحكم بسجن موكله 15 عاما مع الاشغال الشاقة

وقال المحامي سوليفان في بيان صدر عن مكتبه ان القضاء الاردني اصدر حكما يفتقر إلى الشفافية والعدالة وان موكله حرم من محاكمة عادلة واشار الى ان موكلة تعرض لعمليات تعذيب واجبر على الاعتراف تحت الضغط بتهم وصفها بـ الملفقة

وكان المحامي سوليفان قد استبق هذه الاتهامات عشية جلسة النطق بالحكم حيث اعلن

عن تعرض عوض الله الى إساءة المعاملة، منتقدا انعقاد المحكمة "خلف أبواب مغلقة" في محكمة أمن الدولة الأردنية وهذا اجراء "غير عادلة على الإطلاق".

عوض الله والمتهم الثاني الشريف حسن بن زيد، أحد أبناء عمومة الملك عبد الله، دفعا ببراءتهما من تهمتي الفتنة والتحريض، اللتان يعاقب عليها القانون الأردني بالسجن لفترات طويلة.

من جهته، نفى مكتب مدعي عام محكمة أمن الدولة مزاعم بأن المحاكمة كانت غير عادلة.





وقال في بيان نقلته وكالة "أسوشيتد برس" إن عوض الله "نال محاكمة عادلة" بما يتسق والقانون الأردني. وأضاف "لم يتعرض لأي إساءة من أي نوع، وزعمه التعرض لتعذيب من أي نوع، غير صحيح".

وقضت محكمة أمن الدولة الاردنية الإثنين بالسجن لمدة 15 عاما بحق رئيس الديوان الملكي الاردني الاسبق باسم عوض الله والشريف حسن فيما يعرف بـ قضية "الفتنة" وفحواها التآمر على امن البلاد والتحريض على الملك عبد الله الثاني.