المحتجون يستهزؤون بخطاب عون وعناصر حزب الله تعتدي عليهم

جدد عناصر من مليشيات حزب الله الموالية لايران اعتداءها على المتظاهرين في لبنان واقدمو على التهجم على وسائل اعلام تغطي الحدث في ساحة رياض الصلح

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سقوط جرحى بعد مهاجمة عناصر حزب الله للمتظاهرين في ساحة رياض الصلح وسط بيروت.



● وقد نشرنا قبل 20 ساعة من الآن تسريب صوتي يؤكد تخطيط نصرالله لإرسال المندسين للفتنة في وسط الساحات اليوم.



■سننشر المزيد من هذه التسريبات.@MTVLebanonNews#لبنان_ينتفض#امجد_طه#عون_لبنان pic.twitter.com/6q0Z8lvkxI — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) October 24, 2019

رفض خطاب عون

في الااثناء رفض المحتجون في مختلف ميادين الاعتصام بلبنان إخلاء الساحات بعد خطاب رئيس الجمهورية ودعوته ممثلين عنهم للاستماع إلى مطالبهم وفتح حوار بناء، وأكدوا إصرارهم على إسقاط الحكومة والنظام.

وقالت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام، إن المحتجين بعد سماع كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، جددوا تأكيدهم على "مواصلة التحرك، ودعوا الجميع للخروج من السلطة".

ناشطون: مسلحون من حركة أمل وحزب الله تسللوا إلى باحة الاعتصام ورفعوا شعارات مؤيده لـ"نصر الله" pic.twitter.com/Z0m59H4HLC — قناة الحرة (@alhurranews) October 24, 2019

وذكرت أن هتافات المعتصمين المنددة على أتوستراد زوق مصبح - جونيه، تصاعدت لدى سماعهم الكلمة الرئاسية.

وأفادت الوكالة بأنه فور انتهاء كلمة رئيس الجمهورية أطلق المتظاهرون في ساحة رياض الصلح وسط العاصمة بيروت، هتافات منها: "كلن يعني كلن وليسقط النظام".

"ماحد يجيب سيرة السيد حسن"

يحاول شبان حزب الله عبثا الركض نحو الاعلام لتكرير هذه الشعار الفارغ.

نصرالله قرار البلد بكل المعاني وتسبب بمقتل مئات الشباب في معارك لا تعني لبنان ولا اللبنانيين.

حزب الله الشريك في الحكم منذ اكثر من عقد والراعي للعهد وفساده.

نصرالله اول واحد منهن — ديانا مقلد Diana Moukalled (@dianamoukalled) October 24, 2019

وعلق عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد على كلمة رئيس الجمهورية قائلا عبر حسابه على "تويتر": "من المؤسف جدا أن يطل رئيس الجمهورية بعد 8 أيام من الثورة بكلمة لا علاقة لها بما يجري، وكأنها تنتمي إلى زمان آخر. يبدو أنهم لم يخبروه أن نصف الشعب اللبناني في الشارع. آن الأوان أن يعرف فخامته أن مليوني لبناني على الطرق وتحت المطر يطالبون برحيل الحكومة وليس أقل من ذلك".