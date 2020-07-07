المحكمة الجنائية الدولية توفد فريقا للتحقيق في "جرائم" قوات حفتر

اعلن مسؤول في حكومة الوفاق أن “المدعية العامة للمحكمة الجنائية، فاتو بنسودا، تتوقع بدء مهمة الفريق في النصف الآخر من يوليو (تموز) الجاري، وتؤكد على ضرورة التعاون مع السلطات الليبية”.

وافقت المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء، على إرسال فريق للتحقيق بـ"جرائم" القوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا، بحسب ما اعلنه متحدث باسم وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وقال القبلاوي في تصريح لوسائل إعلام محلية “وافقت المحكمة الجنائية على طلب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بشأن إرسال فريق للتحقيق بجرائم مليشيا حفتر في ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس) وجنوبي طرابلس”.

وأوضح المسؤول الليبي أن “المدعية العامة للمحكمة الجنائية، فاتو بنسودا، تتوقع بدء مهمة الفريق في النصف الآخر من يوليو (تموز) الجاري، وتؤكد على ضرورة التعاون مع السلطات الليبية”.

وفي يونيو/حزيران الماضي، دعا السراج المحكمة الجنائية الدولية إلى إرسال فريق بشكل عاجل للتحقيق بـ”جرائم” قوات حفتر.

وتعهد السراج، في رسالة للمحكمة الدولية آنذاك، باتخاذ كافة الإجراءات وتقديم المساعدة اللازمة لفريق التحقيق.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الأمم المتحدة مقتل وجرح 138 شخصا في غضون شهرين، جراء ألغام زرعتها قوات موالية لحفتر في ليبيا.

وفي 22 مايو/أيار الماضي، أعلن الجيش الليبي أن مليشيا حفتر زرعت ألغاما قبل فرارها من تمركزاتها بالمنازل في محاور صلاح الدين، والمشروع، وعين زارة جنوبي طرابلس.

وإلى جانب الألغام، تم اكتشاف مقابر جماعية تضم جثامين أكثر من مئتي شخص في المناطق التي فرت منها مليشيا حفتر، في ترهونة وجنوب طرابلس.

وشنت قوات حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، هجوما على طرابلس في 4 أبريل/نيسان 2019؛ ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر واسعة، وتبدأ دعوات واسعة، حاليا، للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.

