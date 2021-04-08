المخابرات الاوربية تطارد ارهابي مغربي يحاول التسلل الى ليبيا

قالت مصادر اعلامية ليبية نقلا عن معلومات امنية ان المخابرات الأوروبية أطلقت تحذيرًا من محاولة تسلّل قيادي خطير يتبع “داعش”، إلى ليبيا.

وبحسب المصدر؛ الذي تحدث لـموقع ”218″ الليبي فإن هذا الإرهابي هو محمد الهادي المرابط، من مواليد 1990، ويحمل الجنسية المغربية.

ويُشير التحذير الأوروبي إلى أن الإرهابي المغربي يُحاول دخول الحدود الليبية عبر الجزائر، فيما لم تحصل “218” على تفاصيل هذه المحاولات، وما إذا باءت جميعها بالفشل.

وأطلق خبراء دوليون، مؤخرًا، تحذيراتٍ جديدةً من تنامي نشاط الخلايا النائمة لتنظيم “داعش” في دول المغرب العربي.

وجاءت هذه التحذيرات عقب عمليات إرهابية للتنظيم، وعمليات أخرى استباقية، نفذتها الأجهزة الأمنية في هذه الدول، ألقت فيها القبض على بعض تلك الخلايا.

وسبق، أن حذرت تقارير دولية عدة من أن غياب الاستقرار الأمني في ليبيا؛ يُنمّي رغبة “داعش” في إيجاد موطئ قدم له في البلاد، خاصةً في المناطق النائية.