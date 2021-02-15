المخابرات الايرانية: قاتل زادة فر الى الخارج

اكد وزير المخابرات الإيراني، محمود علوي، إن المتهم بقتل العالم النووي محسن فخري زادة قد فر خارج إيران قبل تنفيذ العملية

وأشار علوي في تصريحه لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية، إلى أن المتهم في تدبير عملية الاغتيال "مطلوب ومتابع حاليا"، مؤكدا أنه مفصول من القوات المسلحة الإيرانية.

#Iran's Intelligence Minister Alavi has told ISNA that his agents "neutralised plots by Israel" in the weeks following nuke scientist Fakhrizadeh's assassination in Nov 2020.https://t.co/PzgLhRocbo — Kian Sharifi (@KianSharifi) February 14, 2021

لم يحدد علوي المكان المحدد الذي كان المتهم يعمل فيه، في ظل وجود قوات مسلحة مختلفة في إيران، كما لم يشر إلى المكان الموجود فيه حاليا.

في الأسبوع الماضي، قالت صحيفة "ذي جيويش كرونيكل"، ومقرها لندن إن التخطيط للعملية استغرق 8 أشهر، من خلال مجموعة تضم أكثر من 20 عميلا بينهم مواطنون إسرائيليون وإيرانيون نصبوا كمينا للعالم الإيراني بعد مراقبة كل تحركاته منذ مارس الماضي.

Me broadcasting to the Iranians in Farsi, explaining how the Mossad killed Tehran’s top nuclear scientist. With @BBCFarnaz on @BBCPersian https://t.co/cZaN27yZGe — Jake Wallis Simons (@JakeWSimons) February 11, 2021

سلاح الف كيلو غرام

وتنقل الصحيفة، وهي أقدم صحيفة يهودية في العالم، عن مصادر مخابراتية دولية القول إن العملية نفذت بواسطة سلاح آلي يزن ألف كيلوغرام جرى تهريبه إلى إيران بواسطة جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) بعد تفكيكه إلى عدة أجزاء.

العملية نفذت بواسطة سلاح آلي يزن ألف كيلوغرام جرى تهريبه إلى إيران بواسطة جهاز المخابرات الإسرائيلي

وقتل العالم البارز في البرنامج النووي الإيراني محسن فخري زاده (59 عاما) يوم 27 نوفمبر الماضي بعد استهداف سيارته بالقرب من العاصمة طهران.

#Iran’s intelligence minister Mahmoud Alavi has says the principal agent in charge of arranging #Fakhrizadeh’s assassination was a member of the armed forces who had been dismissed from work, and left the country before the operation was carried out.https://t.co/NUFpsEEpud — Maysam Behravesh (@MaysamBehravesh) February 15, 2021

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه العملية، لكن عدد من مسؤولي النظام الإيراني، اتهموا إسرائيل بالضلوع في الاغتيال، على الرغم من تضارب الروايات الرسمية بشأن الحادثة.

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