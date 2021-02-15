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المخابرات الايرانية: قاتل زادة فر الى الخارج

منشور 15 شباط / فبراير 2021 - 01:35
التخطيط للعملية استغرق 8 أشهر
التخطيط للعملية استغرق 8 أشهر

اكد وزير المخابرات الإيراني، محمود علوي، إن المتهم بقتل العالم النووي محسن فخري زادة قد فر خارج إيران قبل تنفيذ العملية

وأشار علوي في تصريحه لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية، إلى أن المتهم في تدبير عملية الاغتيال "مطلوب ومتابع حاليا"، مؤكدا أنه مفصول من القوات المسلحة الإيرانية.

لم يحدد علوي المكان المحدد الذي كان المتهم يعمل فيه، في ظل وجود قوات مسلحة مختلفة في إيران، كما لم يشر إلى المكان الموجود فيه حاليا.

في الأسبوع الماضي، قالت صحيفة "ذي جيويش كرونيكل"، ومقرها لندن إن التخطيط للعملية استغرق 8 أشهر، من خلال مجموعة تضم أكثر من 20 عميلا بينهم مواطنون إسرائيليون وإيرانيون نصبوا كمينا للعالم الإيراني بعد مراقبة كل تحركاته منذ مارس الماضي.

سلاح الف كيلو غرام

وتنقل الصحيفة، وهي أقدم صحيفة يهودية في العالم، عن مصادر مخابراتية دولية القول إن العملية نفذت بواسطة سلاح آلي يزن ألف كيلوغرام جرى تهريبه إلى إيران بواسطة جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) بعد تفكيكه إلى عدة أجزاء.

العملية نفذت بواسطة سلاح آلي يزن ألف كيلوغرام جرى تهريبه إلى إيران بواسطة جهاز المخابرات الإسرائيلي 

وقتل العالم البارز في البرنامج النووي الإيراني محسن فخري زاده (59 عاما) يوم 27 نوفمبر الماضي بعد استهداف سيارته بالقرب من العاصمة طهران.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه العملية، لكن عدد من مسؤولي النظام الإيراني، اتهموا إسرائيل بالضلوع في الاغتيال، على الرغم من تضارب الروايات الرسمية بشأن الحادثة.

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