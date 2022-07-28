المخابرات التركية تغتال قيادية كردية خلال "عملية نوعية" بالعراق

قالت وكالة أنباء "الأناضول" الخميس، ان المخابرات التركية تمكنت من تحييد قيادية في حزب العمال الكردستاني خلال "عملية نوعية" في محافظة السليمانية شمالي العراق.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها أن المخابرات التركية رصدت تحركات الإرهابية "خديجة هزر" الملقبة حركيا باسم "برفين زيلان" بمدينة السليمانية شمالي العراق، بعدما افادت المعلومات "بازدياد أنشطة الإرهابية في صفوف التنظيم".

واضافت المصادر ان المخابرات التركية "رصدت مكان الإرهابية في مدينة السليمانية وتمكنت من تحييدها عبر عملية نوعية"، مشيرة الى ان "العناصر التركية المشاركة في العملية النوعية عادوا إلى قواعدهم سالمين".

وكانت "هزر" انضمت لصفوف حزب العمال الكردستاني الذي يتزعمه عبدالله اوجلان في 1991، وشغلت منصب المسؤولة عن المنظمة النسوية للتنظيم في أرمينيا في 2004، ثم المسؤولة عن أنشطة الجناح الإيراني للتنظيم في سوريا في 2017.

على صعيد اخر، أعلنت وزارة الداخلية التركية الخميس، تحييد "3 إرهابيين" من تنظيم حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان أن طائرة بدون طيار رصدت، الأربعاء، 3 عناصر للتنظيم الإرهابي في محيط قرية بولاية ماردين.

وأضاف البيان أن قوات أمن ماردين نسقت مع قيادة القوات الجوية التركية لتعقب وتتبع حركة الإرهابيين الثلاثة بالمنطقة.

وأكد أن طائرة حربية من طراز "إف-16" بالإضافة إلى طائرة بدون طيار استهدفتا الإرهابيين الثلاثة وتمكنتا من تحييدهم.

وقال وزير الداخلية سليمان صويلو، في تغريدة إن "الإرهابيين الثلاثة تسللوا إلى الأراضي التركية قادمين من سوريا".

وإضافة الى سوريا، يتخذ مقاتلو حزب العمال الكردستاني من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لهم، وينشطون في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.