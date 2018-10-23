المخابرات السعودية تعتقل لبداعية الاسلامي مخسن العواجي

"معتقلي الرأي": سلطات السعودية تعتقل الشيخ محسن العواجي

اعتقلت الاجهزة الامنية في المملكة العربية السعودية الداعية محسن العواجي بعد أسابيع قليلة من توقيفه بضعة أيام.

وقالت مصادر مطلعة ان السلطات أوقفت العواجي خمسة أيام في المرة الأخيرة، وحققت معه في سجن ذهبان في ما يخص تواصله السابق مع الشيخ سفر الحوالي.وأعاد حساب "معتقلي الرأي الذي اكد على الخبر حيث نشر فيديو للشيخ العواجي تحدث فيه عن تجربته القاسية في السجن سابقا، وما يتعرض له معتقلو الرأي في المملكة من ضغوط شديدة، ومنها التعذيب الجسدي خلال جلسات التحقيق.

وكان الشيخ العواجي -الذي يتابع حسابه الرسمي أكثر من مليون ونصف مليون متابع- توقف عن التغريد على تويتر منذ يونيو 2017.

وتجميعا للمعطيات المتوفرة، نشر حساب "معتقلي الرأي" منتصف الشهر الجاري قائمة محدثة بالمعتقلين في المملكة منذ سبتمبر 2017.وقال الحساب إنه "تزامنا مع استمرار المحاكمات السرية للمعتقلين، نورد في ما يلي قائمة محدثة تضم أسماء 104 شخصيات ممن اعتقلوا منذ سبتمبر 2017 حتى مطلع أكتوبر الجاري".