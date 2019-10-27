المخابرات العراقية تكشف دورها باغتيال البغدادي.. وقيادي متشدد: إحدى الجثث لزعيم داعش

قال قيادي بجماعة متشددة في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، إن إحدى الجثث السبع التي عثر عليها في موقع عملية البغدادي، قد تعود لزعيم تنظيم "داعش"

وكانت مصادر طبية أكدت في وقت سابق من اليوم عثورها على 7 جثث، بينها جثث لـ3 نساء وطفل في موقع استهداف البغدادي بقرية باريشا التابعة لإدلب السورية.

من جانبها أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أنها لعبت دورا هاما في عملية القضاء على أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي

وكشف مسؤول في المخابرات العراقية، أن استخبارات بلاده حصلت على معلومات قيمة من شخصين ألقت القبض عليهما، وأن هذه المعلومات قادت لموقع سري بالصحراء العراقية فيه وثائق عن موقع البغدادي وتحركاته.

وقال اللواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم العمليات المشتركة العراقية، في تصريح لـCNN: "العمليات العراقية المشتركة لعبت دورا هاما في تقديم معلومات مهمة للجانب الأمريكي في عملية قتل البغدادي".

وكان مصدر أمريكي مطلع على ما جرى قال لـCNN إن البغدادي على ما يبدو فجر نفسه بسترة ناسفة خلال العملية مع اقتراب عناصر القوة الأمريكية منه، لافتا إلى أن تأكيد مقتله رهن تحليل عينات حمضه النووي.

وشاركت في استهداف البغدادي "8 مروحيات أمريكية وطائرتان مسيرتان"، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول"، فيما قالت مصادر في منطقة القتال بإدلب، إن العملية استمرت 4 ساعات، مشيرة إلى أن العسكريين الأمريكيين قاموا بالتنسيق مع الجيش التركي قبل تنفيذ العملية.