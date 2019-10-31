المدارس والجامعات تفتح أبوابها في عدد من المناطق اللبنانية

فتحت المدارس والجامعات الخاصة والرسمية أبوابها اليوم الخميس في عدد من المناطق اللبنانية.

وتجددت الاحتجاجات وإغلاق الطرقات منتصف ليل الأربعاء في عدد من المناطق اللبنانية، ولا تزال بعض الطرقات مقطوعة في بيروت والبقاع وعكار، والطرقات التي تربط مناطق الشمال بمدينة طرابلس.

وأعلن المعتصمون استمرارهم في الاحتجاجات السلمية لحين إسقاط كل رموز السلطة.

وعمل المحتجون على إغلاق الطرقات بالإطارات المشتعلة والعوائق الحديدية في عدد من المناطق في العاصمة بيروت وفي الشمال والبقاع وفي جبل لبنان، احتجاجاً على عدم دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى استشارات نيابية ملزمة حتى الآن.

وتمكن الجيش من فتح الطرقات في منطقتي جل الديب والزوق في جبل لبنان، وطريق الرينغ في العاصمة بيروت.

ولم يدعُ الرئيس عون حتى الآن إلى بدء الاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة، وتحدثت معلومات غير رسمية عن إمكانية الدعوة لذلك في الأسبوع المقبل.

وتتواصل المظاهرات الاحتجاجية في لبنان منذ 17 تشرين أول/ أكتوبر الجاري عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق “واتس آب”. (د ب أ)