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المدعي العام الإسرائيلي يقرر توجيه اتهامات بالفساد لنتنياهو

منشور 21 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 04:50
نتنياهو
نتنياهو

المدعي العام الإسرائيلي يقرر توجيه اتهامات بالفساد لنتنياهو

 

يتبع..
 


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