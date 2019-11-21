منشور 21 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 04:50 نتنياهو المدعي العام الإسرائيلي يقرر توجيه اتهامات بالفساد لنتنياهو يتبع.. © 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند لماذا يتألق غريزمان مع فرنسا أكثر من برشلونة؟ رد غير متوقع من ريال مدريد تجاه بايل رغم إهانته للنادي ميلان يغازل إبراهيموفيتش صورة مسربة تكشف الفائز بالكرة الذهبية مورينيو ممنوع من التعاقدات في يناير Loading content ...