المدعي العام السعودي يطالب بقطع رأس المعتقلة السياسية إسراء الغمغام

السلطات السعودية تستعد لإصدار حُكم بالإعدام خلال الأيام القليلة القادمة على الناشطة السعودية إسراءالغمغام

غرد حساب "معتقلو الرأي" عبر "تويتر" عن أنباء مؤكدة تفيد بأن السلطات السعودية تستعد لإصدار حُكم بالإعدام خلال الأيام القليلة القادمة على الناشطة السعودية إسراءالغمغام، المعتقلة منذ 6/12/2015 بسبب نشاطها الحقوقي.

وكانت مصادر حقوقية أكدت يوم الاثنين الماضي إصدار المدعي العام السعودي حكم "القتل تعزيرا" ضد معتقلة الرأي الغمغام، وهي أول معتقلة سياسية في منطقة القطيف بالسعودية، واعتقلتها القوات السعودية مع زوجها موسى الهاشم بعد مداهمة منزلهما في بلدة الجش بالقطيف.

وبحسب الأخبار التي المتداولة والتي تحققت منها المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، فإن محاكمة الغمغام بدأت مؤخرا في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، وذلك بعد ٣٢ شهرا من إعتقالها.

ووفقا للمصادر، فإن إسراء واجهت المحاكمة من دون أي محام. في السياق أضطر والدها لنشر رسالة عبر برنامج واتساب وتم تداولها بشكل واسع، طلب فيها تبرعات بمقدار 300 ألف ريال سعودي، لدفع تكاليف تعيين محام لها. بعد ذلك حصل على تضامن إجتماعي وتلقى عروضا تطوعية من محامين للدفاع عنها.

وإسراء الغمغام مدافعة معروفة عن حقوق الإنسان في محافظة القطيف. قادت مظاهرات سلمية مؤيدة للديمقراطية خلال فترة "الربيع العربي". وعلى الرغم من إداركها للمخاطر وتقييد الحكومة السعودية للحريات، إستمرت في نشاطها المطالب بالحقوق الأساسية المدنية والسياسية مثل حق التجمع والتعبير السلميين، وطالبت بإطلاق سجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما عبرت عن آرائها السلمية في منصات التواصل الإجتماعي، ما جعلها عرضة للإستهداف من قبل الحكومة السعودية.

في 8 ديسمبر 2015 أعتقلت الغمغام مع زوجها تعسفياً، بعد إقتحام عنيف من القوات السعودية لمنزلها، فيما لم تبلغ العائلة بالإعتقال ولم تكتشف ما حدث إلا بعد زيارة منزلها ومشاهدة التخريب والفوضى من أثر الإقتحام.

ومن جهتها أصدرت الهيئة النسوية في "ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير" في البحرين، بيانا قالت فيه النظام السعوديّ نظام لا يفهم سوى لغة الدم والقتل، ولا حرمة عنده لامرأة أو طفل"، مشيرا إلى جرائمه في اليمن.

وأضاف بيان الهيئة"أن حكم الإعدام بحق الناشطة إسراء الغمغام هو تجاوز خطر سببه تغاضي العالم عن جرائم السعودية".