المدفعية الإسرائيلية تقصف "مزارع شبعا" جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم الثلاثاء، بأن المدفعية الاسرائيلية قصفت الأحراج الداخلية لمزارع شبعا المحتلة جنوب لبنان، بقذائف ثقيلة من عيار 155 ملم، دون المزيد من التفاصيل.

وأشارت وسائل الإعلام إلى "أصوات انفجارات داخل الجولان السوري المحتل".

وقال الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، إن

"المدفعية الإسرائيلية، قصفت الأحراج الداخلية لمزارع شبعا المحتلة بقذائف ثقيلة من عيار 155 ملم"، دون المزيد من التفاصيل.

انفجارات عميقة

من جهتها، نقلت قناة "الجديد"، عن مراسلها، قوله إن هناك "دوي أصوات انفجارات عميقة بين الحين والآخر، صباح اليوم، يتردد صداها في المنطقة الحدودية، ناتجة عن مناورات بالمدفعية يجريها جيش العدو الاسرائيلي في عمق مزارع شبعا وهضبة الجولان المحتلين".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، قال أمس الاثنين، إن إيران تشكل خطرًا عالميًا على استقرار المنطقة، وتمثل تحديًا لدولة إسرائيل، مشددا على أن "خيار الحرب يجب أن يكون الأخير، ولكنه يجب أن يكون دائما جاهزا".

صواريخ حزب الله

وكان قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية، الجنرال أوري غوردين، قد حذر من أن إسرائيل ستتعرض لهجمات بـ2000 صاروخ ومقذوف كل يوم خلال حرب مستقبلية مع "حزب الله" اللبناني.

وقال غوردين خلال مشاركته في مؤتمر بالقدس، إن ذلك سيشكل تحديا لقدرات إسرائيل الدفاعية العسكرية والمدنية، لكنه أضاف: "يجب أن يعرف الأعداء على الجبهات المختلفة أنه إذا لزم الأمر، سنشغل قوة عسكرية لم يسبق لها مثيل من قبل".

تعتقد إسرائيل أن "حزب الله" يمتلك اليوم ترسانة من حوالي 150 ألف صاروخ مقذوف، بعضها يتميز بالقدرة على ضرب أي مكان داخل الدولة العبرية.