المدن السورية تلبي نداء "الشعب السوري واحد"

لبت عشرات المدن والقرى والارياف السورية نداء نشطاء من السويداء ودرعا والساحل السوري وإدلب، وبدأو حراك موحد ضد النظام السوري في جميع أنحاء سوريا، تحت عنوان "الشعب السوري واحد".

ودعا بيان "جميع النشطاء والشرفاء والأحرار في كل مكان لنشر دعوات يوم الجمعة" وتحدث بيان ، عن "معلومات مؤكدة" أن ضباط من قوات النظام السوري، مستعدين "للانحياز التام للشعب بعد نزوله للشارع"، مشددا على أنه يوجد إجماع تام على ضرورة رحيل بشار الأسد والأصوات بدأت تعلو من داخل الحاشية المحيطة به.

يشار إلى أن الاحتجاجات التي تشهدها السويداء وباقي المدن الخاضعة لسيطرة النظام، تأتي على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية، وكان آخرها رفع أسعار المحروقات.

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