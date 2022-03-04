المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان تتحدث في إكسبو 2020 بمناسبة يوم المرأة

نيويورك، القاهرة، دبي -3 آذار/مارس 2022- ستقوم الدكتورة ناتاليا كانم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وكالة الأمم المتحدة للصحة الجنسية والإنجابية، بزيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة ومعرض إكسبو 2020 دبي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و 9 آذار/ مارس 2022.

وتتضمن زيارة الدكتورة كانيم: يوم الثلاثاء 8 اذار/مارس الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي (القاعة 1ب جنوب ، مركز دبي للمعارض)، ستتحدث الدكتورة كانيم في جلسة النقاش رفيعة المستوى في "منتدى كسر التحيز" بمناسبة احتفالات أكسبو 2020 باليوم العالمي للمرأة. وتعقد جلسة النقاش رفيعة المستوى بعنوان "إعادة تعريف مستقبل المرأة". وبصفتها مدافعة لا تعرف الكلل عن النساء والفتيات، لا سيما الأكثر تهميشًا ومن أجبرن على التخلف وراء الركب، ستوضح الدكتورة كانيم ما يجب على العالم عمله لإعطاء الأولوية لقيادة المرأة ومشاركتها في جميع أنحاء العالم، وسيكون مفتاح ذلك هو الحاجة إلى دعمها في مجالات الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية والسماح لهم بالعيش حياة حرة وممكّنة. للمشاركة يمكنكم التسجيل على الرابط.

يوم الأربعاء 9 آذار/مارس الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي تترأس الدكتور كانيم جلسة نقاش رفيعة المستوى حول مناهضة العنصرية لتكريم المساهمات العالمية الهائلة التي قدمها المنحدرون من أصل أفريقي، بعنوان "انظر إلينا اسمعنا، وضعنا في الاعتبار". وتعقد الجلسة في ملتقى الأمم المتحدة في جناح الفرص في إكسبو دبي 2020. لقد قدم المنحدرون من أصل أفريقي في الشتات إنجازات في كل مجال من مجالات المساعي الإنسانية، ومع ذلك لا يزال الملايين منهم يعانون من التمييز المتفشي. ويسلط الحدث، الذي يرافقه معرض للصور، الضوء على حق السكان المنحدرين من أصل أفريقي في العيش في عالم يسوده السلام والكرامة والفرص باعتباره ضرورة حتمية للتنمية العالمية. للمشاركة يمكنكم التسجيل على الرابط.

وأثناء تواجدها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ستلتقي الدكتور كانيم بمسؤولين إماراتيين وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز الشراكات الحيوية واستكشاف مجالات اهتمامهم المشتركة العديدة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في منطقة الخليج.