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المرزوقي يدعو لتظاهرات لعزل الرئيس التونسي

منشور 16 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 04:54
الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي
الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي

وجه الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي، دعوة للتونسيين من أجل التظاهر في  يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر الجاري وذلك للمطالبة برحيل الرئيس التونسي قيس سعيد من أجل استعادة دولة المؤسسات والقانون.

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ودعا المرزوقي عبر فيديو قام بنشره عبر  صفحته في فيسبوك، المؤسسات العسكرية والأمنية إلى التمرد على قرارات سعيد، مضيفا “أنتم في حل من طاعة شخص غير سوي انقلب على الدستور، مطالبا أيضا الإعلام والقضاء بالدفاع عن استقلالهما، داعيا رجال الأعمال إلى التوقف عن مساندة سعيد.

كما طالب الطبقة السياسية بالتوقف عن خلافاتهم، والاتفاق على مرحلة جديدة للبلاد يتم فيها تنظيم انتخابات جديدة، واستعادة النظام الدستوري والديمقراطي.

وكان المرزوقي دعا في وقت سابق إلى العودة للحراك السلمي لاستعادة الشرعية الدستورية في تونس.

كما طالب- في رسالة توجه بها أخيرا إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن– الدول الغربية بالتوقف عن مساندة الأنظمة الاستبدادية التي قال إنها تمنع الشعوب العربية من حقها في الديمقراطية.

 

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