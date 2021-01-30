المرصد السوري: انفجارات بريف دير الزور.. و"سانا" تنفي

نفت وكالة الأنباء السورية "سانا" ما تداولته وسائل إعلامية عن انفجارات عنيفة تضرب مناطق بريف دير الزور قرب الحدود السورية العراقية.

وقال "المرصد السوري لحقوق الإنسان" إنه رصد انفجارات في "منطقة العباس التابعة للبوكمال، وتوجد فيها قوات إيرانية"

وقالت "سانا":

"لا صحة لما تتداوله بعض القنوات عن انفجارات في منطقة البوكمال شرق محافظة دير الزور".

وكان عدد من وسائل الأخبار وصفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرا يتحدث عن "انفجارات عنيفة تضرب مناطق النفوذ الإيراني في تلك المنطقة"

وقال "المرصد السوري لحقوق الإنسان" إنه رصد انفجارات في "منطقة العباس التابعة للبوكمال، وتوجد فيها قوات إيرانية"، وأشار إلى أنه "لم ترد معلومات عن طبيعة الانفجارات وأسبابها"

وكان المرصد السوري أشار في 19 الشهر الجاري، إلى انفجارات عنيفة هزت منطقة دير الزور، لليوم الثاني على التوالي، وأفادت مصادره بأنها ناجمة عن قيام المسلحين الموالين للنظام وميليشيات "لواء فاطميون" بتفجير ذخائر وأسلحة تابعة لها من مخلفات القصف الإسرائيلي على محيط مدينة دير الزور في 13 من الشهر الجاري، حيث سمعت أصوات انفجارات عنيفة جداً في المنطقة، وهو ما خلق حالة من الرعب والذعر لدى الأهالي.

وكانت الذخيرة قد باتت بحكم المتلفة بعد القصف الإسرائيلي، إلا أنها لم تنفجر حينها وهو ما دفع الميليشيات لتفجيرها.

وأشار المرصد السوري إلى أن انفجارات هزت منطقة دير الزور، نجمت عن قيام ميليشيا "فاطميون" الأفغانية والموالية لإيران، بتفجير مخلفات حرب قرب منطقة الرواد غربي مركز مدينة دير الزور.

وكان موقع "INTELLI TIMES" الاستخباراتي الإسرائيلي نشر للمرة الأولى، تفاصيل عملية استخباراتية سرية استهدفت مقر "الوحدة 840" التابعة لـ"فيلق القدس الإيراني" في العاصمة السورية دمشق قبل أربعة أشهر.

وأشار الموقع إلى أن المداهمة وقعت في قلب حي كفرسوسة، على بعد 500 متر فقط من السفارة الإيرانية.

ويشرف على مقر "الوحدة 840" اللواء جواد جعفري، المسؤول عن عمليات "فيلق القدس" في سوريا.