المرصد السوري: مقتل 8 من جنود النظام في قصف إسرائيلي على حمص

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء، أن ثمانية من مقاتلي النظام السوري على الأقل، قُتلوا في قصف إسرائيلي على محافظة حمص، الثلاثاء.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إن “خمسة جنود سوريين وثلاثة مقاتلين آخرين موالين للنظام تابعين للدفاع الوطني” قُتلوا في الضربات التي جرت قبيل منتصف ليل الثلاثاء- الأربعاء في عدد من المناطق بينها إحدى ضواحي حمص.

وكانت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري، ذكرت أنه سُمع دوي انفجارات في العاصمة دمشق، ترافقت مع تصدي الدفاعات الجوية لضربة صاروخية إسرائيلية في سماء العاصمة السورية، في حين قال منشقون عن الجيش إن الصواريخ ربما استهدفت فصائل مسلحة تدعمها إيران.

وقالت وسائل الإعلام الحكومية: “دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي من اتجاه الأجواء اللبنانية”.

ونقل إعلام النظام عن مصدر عسكري قوله إن الضربات استهدفت أجزاء من المناطق في الوسط والجنوب لكنه لم يحدد مواقع بعينها. وأضاف أن الهجوم لم يسفر سوى عن أضرار مادية.

ولم يعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد على هذه الأنباء. وسيكون هذا الهجوم، إن تأكد، أول ضربة صاروخية في نحو شهر. واستهدفت غارات قبل الفجر مدينة اللاذقية الساحلية قرب قاعدة جوية روسية في الخامس من مايو/ أيار.

وقالت مصادر مخابراتية غربية إن تكثيف إسرائيل ضرباتها على سوريا منذ العام الماضي يأتي في إطار حرب سرية وافقت عليها الولايات المتحدة. والضربات أيضا جزء من سياسة معادية لإيران قوضت في العامين الماضيين القوة العسكرية الكبيرة التي تتمتع بها الجمهورية الإسلامية دون أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في الأعمال القتالية.

وقالت المصادر المخابراتية إن إسرائيل وسعت في العام المنصرم نطاق أهدافها في أنحاء سوريا، حيث شاركت آلاف الفصائل المسلحة المدعومة من إيران في استعادة كثير من الأراضي التي فقدها الرئيس بشار الأسد لصالح المعارضة المسلحة في الحرب الأهلية المستمرة منذ نحو عشر سنوات. (وكالات)