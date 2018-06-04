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المرصد: مقتل عسكري في انفجار قرب قاعدة للتحالف الدولي في شمال سوريا

المرصد: مقتل عسكري في انفجار قرب قاعدة للتحالف الدولي في شمال سوريا
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