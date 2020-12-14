المجمع الانتخابي يثبت بايدن رئيسا لاميركا

ثبت المجمع الانتخابي، الاثنين، فوز جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الاميركية

حصل المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن على 302 صوتا من المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا للرئيس الحالي، دونالد ترامب ليفوز بايدن رسميا بالرئاسة.

وكانت عدة محاكم اتحادية ومحاكم ولايات قد أقرت بسلامة فوز بايدن بالنتائج في حين رفض الرئيس المنتهية ترامب الاعتراف بهزيمته.

وأدلى أعضاء المجمع الانتخابي الأميركي بأصواتهم، امس الاثنين، لاختيار رئيس الولايات المتحدة ونائبه، في اجتماع الهيئة الانتخابية بعواصم الولايات، بحسب ما ينص الدستور، لإضفاء صفة رسمية على فوز بايدن، الذي كان من المتوقع أن يحصل على 306 أصوات، مقابل 232 صوتا للرئيس دونالد ترمب.

يلي ذلك اجتماع الكونغرس في 6 من الشهر المقبل، لفرز الأصوات والتصديق بشكل نهائي على اسم الرئيس المقبل ونائبه.

يُذكر أن المحكمة العليا الأميركية كانت قد رفضت دعوى قضائية أقامتها ولاية تكساس، وأيدها ترمب للمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات في أربع ولايات.

وبعد قرار المحكمة العليا الأخير، قال الرئيس ترمب، السبت، في تغريدة عبر "تويتر"، إن المعركة القضائية بشأن الانتخابات بدأت للتو، معرباً عن إحباطه من قرار المحكمة العليا لرفضها دعوى قضائية، تهدف لإبطال نتائج الانتخابات الرئاسية.

كما أكد مرة أخرى أن العملية الانتخابية كانت مزورة، مشجعاً داعميه على الاستمرار في القتال من أجل قلب النتيجة.

وكان محامي ترمب، أكد في وقت سابق، السبت، أن "فريق الرئيس القانوني سيواصل رفع الدعاوى"، قائلاً: "لم ننتهِ بعد".

ويتكون المجمع الانتخابي الأميركي من أشخاص تعينهم الولايات لانتخاب الرئيس ونائبه نيابة عن جميع المواطنين في الولاية.

وعادة يتم استبعاد شاغلي المناصب الحكومية من المشاركة في المجمع الانتخابي، ويشترط الدستور تشكيل المجمع كل 4 سنوات.

وفي حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة، يُطلب من الكونغرس انتخاب الرئيس ونائبه بشكل عام.

ويتعهد عضو المجمع بالتصويت للمرشح الرئاسي الفائز في ولايته، والمرشح الفائز بالولاية يحصل على أصوات جميع " كبار الناخبين" فيها، عدا ولايتي مين ونبراسكا.

وتم تحديد يوم 14 ديسمبر 2020 لاجتماع ناخبي المجمع في عواصم ولاياتهم للتصويت للرئيس ونائبه.



وفيما يلي نعرض الولايات التي منحت أصواتها لترامب:

ولاية تينيسي 11 صوتا

ولاية إنديانا 11 صوتا

ولاية مسيسيبي 6 أصوات

ولاية أوكلاهوما 7 أصوات

ولاية أركنساس 6 أصوات

ولاية ساوث كارولاينا 9 أصوات

ولاية أيوا 6 أصوات

ولاية نورث كارولاينا 15 صوتا

ولاية كنتاكي 8 أصوات

ولاية أوهايو 18 صوتا

ولاية كانساس 6 أصوات

ولاية ساوث داكوتا 3 أصوات

ولاية ألاباما 9 أصوات

ولاية لويزيانا 8 أصوات

ولاية يوتاه 6 أصوات

ولاية ويست فرجينيا 5 أصوات

ولاية أيداهو 4 أصوات

ولاية نورث داكوتا 3 أصوات

ولاية وايومنغ 3 أصوات

ولاية آلاسكا 3 أصوات

ولاية نبراسكا 4 أصوات لترامب وصوت لبايدن

ولاية تكساس 38 صوتا

ولاية ميسوري 10 أصوات

ولاية مونتانا 3 أصوات

أما الولايات التي منحت أصواتها لبايدن:

ولاية نيو هامبشر 4 أصوات

ولاية إلينوي 20 صوتا

ولاية نيفادا 6 أصوات

ولاية ديلاوير 3 أصوات

ولاية جورجيا 16 صوتا

ولاية كونيتيكت 7 أصوات

ولاية نيويورك 29 صوتا

ولاية بنسلفانيا 20 صوتا

ولاية فرجينيا 13 صوتا

ولاية رود آيلاند 4 أصوات

ولاية ويسكونسن 10 أصوات

ولاية أريزونا 11 صوتا

ولاية ماريلاند 10 أصوات

ولاية نيو مكسيكو 5 أصوات

ولاية فلوريدا 29 صوتا

ولاية مينيسوتا 10 أصوات

ولاية كولورادو 9 أصوات

العاصمة واشنطن 3 أصوات

ولاية ميشيغان 16 صوتا

ولاية ماين 3 أصوات لبايدن وصوت لترامب

ولاية واشنطن 12 صوتا

ولاية نيو جيرسي 14 صوتا

ولاية ماساتشوستس 11 صوتا

ولاية أوريغون 7 أصوات

ولاية كاليفورنيا 55 صوتا

يذكر أن ولايتي ماين ونبراسكا تقسمان بعض أصواتها الانتخابية على أساس دائرة الكونغرس.