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المساعدات الخليجية للاردن لا تشكل "حلا سحريا" لازمته

المساعدات الخليجية للاردن لا تشكل "حلا سحريا" لازمته
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