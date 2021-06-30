المسبار الإماراتي يصور "الشفق المتخفي" على المريخ لأول مرة في التاريخ

أعلن حاكم دبي ونائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تمكن مسبار الأمل الذي اطلقته بلاده الى المريخ من تصوير ما يعرف بظاهرة الشفق المتخفي، وذلك "لأول مرة في تاريخ البشرية".

وقال آل مكتوم في حسابه على تويتر" فلا أقسم بالشفق ، والليل وما وسق، والقمر اذا اتسق" صدق الله العظيم ..لأول مرة في تاريخ البشرية يصور مسبار الأمل - أول مسبار عربي إسلامي - ظاهرة الشفق المتخفي Discrete Aurora على الكوكب الأحمر .. لنفتح للبشرية آفاق جديدة لدراسة هذه الظاهرة الكونية الربانية "…

وكانت أول مهمة لدولة الإمارات إلى المريخ وصلت في التايع من شباط/فبراير الثلاثاء ونجحت في الدخول إلى مداره بعد رحلة استغرقت سبعة أشهر قطعت خلالها 494 مليون كيلومتر.

وبرنامج المريخ جزء من جهود الإمارات لتطوير قدراتها العلمية والتكنولوجية وتقليل اعتمادها على النفط. وأصبحت وكالة الفضاء الإماراتية خامس وكالة في العالم تصل إلى الكوكب كما أن لديها خطة لاستيطان المريخ بحلول 2117.

" فلا أقسم بالشفق ، والليل وما وسق، والقمر اذا اتسق" صدق الله العظيم ..



لأول مرة في تاريخ البشرية يصور مسبار الأمل - أول مسبار عربي إسلامي - ظاهرة الشفق المتخفي Discrete Aurora على الكوكب الأحمر .. لنفتح للبشرية آفاق جديدة لدراسة هذه الظاهرة الكونية الربانية … pic.twitter.com/cNSa07QTdb — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 30, 2021

وأطلق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، الذي يتكلف نحو 200 مليون دولار، مسبار الأمل من مركز فضائي ياباني. ويستهدف تقديم صورة كاملة عن الغلاف الجوي للمريخ لأول مرة ودراسة التغيرات اليومية والموسمية.

وأعلنت الإمارات خططها للمهمة لأول مرة في 2014 وأطلقت البرنامج الوطني للفضاء في 2017 من أجل تطوير الخبرات المحلية. وينقص الإمارات، التي يقدر عدد سكانها بنحو 9.4 مليون نسمة معظمهم من العمال الأجانب، القاعدة العلمية والصناعية المتاحة للدول الكبيرة التي ترتاد الفضاء.

وأصبح هزاع المنصوري أول إماراتي يصل إلى الفضاء في 2019 عندما سافر إلى محطة الفضاء الدولية.

ومن أجل تطوير وبناء مسبار الأمل تعاون الإماراتيون ومركز محمد بن راشد للفضاء في دبي مع مؤسسات تعليمية أمريكية.